Primer escándalo en la Liga Betplay: sale a la luz grave denuncia de racismo en el partido Santa Fe vs. Pasto

El elenco ‘volcánico’ tuvo grandes opciones de arañar aunque sea el empate, pero la fortuna no estuvo de su lado.

Luego del pitazo final, Perlaza confesó que quería golpear al técnico rival por unas palabras que le lanzó en pleno partido. “‘ Hijo de p..., párate, negro ma...’ y me enfadó mucho. Le dije ‘tenes que dar ejemplo y respetar’, eso fue lo que me dijo ”, relató el experimentado jugador cartagenero.

“Me sacó de quicio... uno es por no perjudicar al grupo y la piensa, pero quería pegarle. Toca aguantarse y seguir, no hay más de otra”, agregó.

En otra de las entrevistas que le hicieron en zona mixta reiteró su enfado: “Me trató mal, dijo unas palabras ofensivas. Me enfadó mucho porque es de las personas que tiene que dar ejemplo. Al final uno tiene que calmarse para no terminar perjudicado, pero me provocaba darle duro”.