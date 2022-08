¿Quiénes son los futbolistas más ricos del mundo en 2022?

En su última publicación, la revista Forbes destacó los 10 deportistas que más dinero ganan.

El medio especializado en negocios y finanzas, destacó en su top 10 varios futbolistas, jugadores de la NBA, NFL, un boxeador y un tenista.

Entre los deportistas que mejor devengan, está un hombre de la pelota naranja.

La superestrella de la NBA, LeBron James, que según registra forbes, gana cerca de 121,2 millones de dólares al año. Su fortuna se calcula en 850 millones de dólares.

Sus colegas, Stephen Curry tendría ingresos por US$ 92,8 millones. Kevin Durant , de US$ 92,1 millones y Giannis Antetokounmpo, US$ 80,9 millones

Golpes millonarios da también el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, pues tiene ingresos brutos por 90 millones de dólares.

El deporte blanco y el fútbol americano también dicen presente en esta exclusiva lista con Roger Federer y ganancias de US$ 90,7 millones para el tenista mientras que Tom Brady, devenga US$ 83,9 millones.

Sin embargo, el deporte que mueve masas es el fútbol. Por eso Forbes destacó el top 10 de los jugadores del balompié internacional más ricos del mundo.

En el puesto 10, está Eden Hazard, jugador del Real Madrid y capitán de la selección nacional de Bélgica. El club de España pagó al Chelsea 118 millones de dólares por cinco años de contrato.

Se calcula que en 2022 ha ganado de salario, $ 26 millones y patrocinios de $ 3 millones.

Gareth Bale, está en el noveno lugar. El compañero de Cristian Arango en Los Angeles Football Club tuvo ingresos totales desde 2021 de $ 32 millones, por un salario de 26 millones y endosos de $ 6 millones.

Paul Pogba, panita de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus gana 34 millones aproximadamente por un salario de $ 27 millones y patrocinios de $ 7 millones. El francés firmó un contrato por 10 años con Adidas, que se estima en $ 45 millones.

Andrés Iniesta tiene ingresos que se cuentan por los $ 35 millones un salario de $ 31 millones y patrocinios de $ 4 millones.

45 millones de euros pagó Barcelona al Bayern Munich por Robert Lewandowski y cláusula de rescisión en 500 millones de euros. Hasta 2021 sus ingresos se tazaban en 35 millones, $ 27 millones por el salario y las marcas aportaban $ 8 millones.

El compañero de Luis Díaz en el Liverpool Mohamed Salah, logra cerca de 41 millones producto de un salario de $ 25 millones y en endosos cerca de $ 16 millones de euros.

Solo un poco más que Salah, gana Kylian Mbappé $ 43 millones de los cuáles 15 son solo en patrocinios.

El tridente astronómico de dinero lo conforman, Neymar que se gana cerca de 95 millones de euros; también Lionel Messi con 110 millones de euros y el que más ganas es Cristiano Ronaldo con 125 millones de euros del cuál su salario sería de 70 millones.