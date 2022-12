“Quisiera que me lleve un aeroplano y me tire en esa cancha para abrazarte”: la ‘abuela lalala’, viral en Argentina, a Messi

“Abuela, lalalalala” es un cántico que cogieron como cábala los hinchas argentinos. La mujer de la tercera edad se llama Cristina y, cuando Argentina le ganó a Polonia, decidió salir a las calles de su barrio a celebrar con los más jóvenes que en muestra de amor y respeto le inventaron una melodía.

Los cánticos los entonan los chicos de Villa Luro. A la mujer 76 años, que es de Liniers, Buenos Aires, le compusieron una estrofa basados en la canción de Pet Shop Boys Go West.

A la abuela y los jóvenes se les ha visto eufóricos en Caaguazú y Andalgalá, que se ha repetido en los partidos siguientes contra Australia, Países Bajos y Croacia.

En un video de TikTok, en la previa a la gran final del Mundial de Qatar, Cristina le agradeció a la gente el cariño.

“Quiero agradecer a los pibes de Villa Luro, yo soy la abuela lalala. ¡Vamos, Argentina, carajo el domingo!”, manifestó.

Cristina de nuevo se hizo viral en un video hablándole a Lionel Messi.

“Este mensaje es para vos, Lionel: ¿te das cuenta por qué te amamos? ¡La puta madre! Sos un grande. Dios te bendiga, mi amor. Quisiera que me lleve un aeroplano y me tire en esa cancha para abrazarte, mi amor. Sos un ídolo. Sos buen hombre, buen marido, buen jugador. No tenés contra, mi vida. No sabés lo que recé por vos. Gracias, Dios”, dice emocionada.

La serenata de los hinchas argentinos a la abuela de Messi

Las arengas de los hinchas argentinos llegaron a Rosario, ciudad en donde nació Lionel Messi hace 35 años, más específicamente a la casa de su abuela.

Allí, frente a la ventana de la familiar del ‘10′, una gran cantidad de aficionados se citó para decirle a la mayor de edad: “Es la abuela de Messi, es la abuela de Messi”, en un ritmo de cántico futbolístico que hacía aún más sonora la serenata a la señora que sorprendida veía hacia afuera entre las rejas de su ventana.

Mientras tanto, un abuelo se hizo viral por ver la ventana de una tienda de electrodomésticos.

La foto de este abuelo fue compartida en redes sociales y rápidamente sus compatriotas se contagiaron de emoción y decidieron mover el contenido a través de la web para lograr un televisor nuevo para este hombre que no ha fallado a ningún encuentro.

El trino inicial fue de la usuaria @todaboluda y hacía una petición para ayudar al adulto mayor: “Necesito que le regalemos una tele”, escribió junto a la foto en la que se ve al abuelo frente a la tienda viendo uno de los partidos.

Lejos de imaginarlo, el mensaje alcanzó más de 2.400 RT y 33.000 ‘me gusta’; además, logró colarse en algunos medios de comunicaciones que ayudaron a masificar el mensaje que terminaría con un final feliz.

El clamor por una televisión nueva para este hombre llegó a los oídos de la compañía Frávega, quien respondió al trino original acudiendo a otra adulta mayor que se volvió viral gracias a su pasión por la selección argentina.

La empresa acudió al cántico popular ‘Abuelo lo lo lo’, popular en Argentina, para indicarle al buen samaritano que ya estaba intentando contactar al adulto mayor para entregarle un nuevo dispositivo en el que pueda disfrutar de la final ante Francia este domingo 18 de diciembre.