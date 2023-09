Rafael Nadal destapó quién es el mejor tenista de la historia. Su respuesta sorprendió

El español Rafael Nadal ha sido uno de los tenistas más ganadores y exitosos en la historia de este deporte, sus múltiples títulos de Grand Slam dan cuenta de ello, sin embargo, actualmente se encuentra en el ocaso de su carrera y a la fecha una nueva generación de tenistas han intentado batir las marcas que impuso en su momento Nadal.

Considerado como el mejor tenista de la historia en las canchas de polvo de ladrillo, debido a sus 14 Roland Garros, convirtiéndose en el único tenista con tal cantidad de trofeos que reposan en su vitrina en la historia del deporte blanco. Actualmente, Rafael ha asegurado que está pensando en un posible retiro para el año 2024, por lo que sus millones de seguidores alrededor del mundo se encuentran a la expectativa de lo que pueda hacer en sus últimas competiciones oficiales.

Recientemente, en una entrevista concedida al periódico As y algunas declaraciones que dio en Movistar+, reveló algunos detalles de su vida, su competencia con Novak Djokovic y algunos gustos personales.

Rafael Nadal de España reacciona después de perder un punto durante su partido contra Denis Shapovalov de Canadá en el torneo de tenis Abierto de Italia, en Roma, el 12 de mayo de 2022. Rafael Nadal dice que tampoco podrá jugar en Roma como sigue obstaculizado por una persistente lesión en la cadera. (Foto AP/Alessandra Tarantino, Archivo) | Foto: AP

Cabe mencionar que el tenista de 37 años tiene en su historial 22 Grand Slams de los cuales son dos de Wimbledon, cuatro del US Open, dos del Australian Open y los catorce de Roland Garros, mientras que su rival de origen serbio alcanzó la marca de los 24 torneos tras obtener el más reciente en Estados Unidos, ante esta situación, Rafa comentó: “Creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es”.

Rafael Nadal se sinceró y contó cuál es el mejor tenista de la historia

Entre Rafael Nadal y Novak Djokovic desde siempre existió una gran rivalidad y fueron decenas de emocionantes partidos que protagonizaron entre ambos, dejándose ver con todo el talento al momento de pegarle a la pelota con la raqueta, sin embargo, ‘Nole’, quien permanece actualmente en competencia y aún figura como uno de los favoritos en los torneos que disputa, ha superado en algunas cifras o récords del español, quien considera que su colega es el mejor tenista en la historia

Rafael Nadal de España reacciona durante una sesión de práctica antes del Abierto de Australia 2023 en Melbourne Park el 7 de enero de 2023 en Melbourne, Australia. (Foto de Kelly Defina/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración”, afirmó.

Posteriormente, comentó que esta posición la ha sostenido antes de superarlo en cantidad de Grand Slam ganados y ahora, con mayor razón, considera a Djokovic el mejor. “Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho”.

FILE PHOTO: Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 18, 2023 Spain's Rafael Nadal looks dejected after losing his second round match against Mackenzie Mcdonald of the U.S. REUTERS/Hannah Mckay/File Photo | Foto: REUTERS/Hannah Mckay

¿Cuándo se va a retirar Rafael Nadal?

Ante la duda, la especulación y los rumores que día a día aseguran una posible retirada de Rafael Nadal, el español fue claro y mencionó que posiblemente 2024 sería su último año en competencias. “Estoy bastante convencido. Aunque, al mismo tiempo, a estas alturas, a finales de septiembre, no lo sé. ¿Qué puede pasar? Si de repente las cosas funcionan muy bien, que físicamente me encuentre bien, la cabeza normalmente me suele funcionar. Si me siento competitivo y disfruto de lo que hago, ¿por qué me voy a poner una limitación? No lo puedo decir al 100%.”