Triple campeona del Roland Garros, a punto de ir a la cárcel por delito en España: “me arrepiento”

La extenista Arantxa Sánchez Vicario, ganadora de tres Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos, y su exmarido Josep Santacana fueron juzgados desde el pasado martes y hasta el viernes en el Juzgado Penal 25 de Barcelona por un presunto delito de alzamiento de bienes.

En el escrito de Fiscalía, consultado por Europa Press, se pide condenar a la extenista y a su exmarido a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

El fiscal detalla que la tenista actuó “bajo las consignas de su marido” una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

Asegura que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.

Los tenistas Andrés Gimeno, Arantxa Sánchez Vicario y Manuel Santana en un homenaje a Gimeno en el torneo de tenis Conde de Godó en 2011 en Barcelona, España. | Foto: Europa Press via Getty Images

El fiscal sostiene que ambos “idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad”, por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Hicieron “desaparecer” el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas y titulares de varios bienes inmuebles que, después de notificársele la deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Arantxa Sánchez Vicario, de España, devuelve un golpe durante el Abierto de Francia femenino de 1994 en el estadio Roland Garros de París, Francia. | Foto: Getty Images

Así, “realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro” de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro, quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía solicita condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.

Este miércoles, la ex tenista mostró parte de su arrepentimiento por la situación que está viviendo en estos momentos: “Me arrepiento de lo que pasó”, además de eso se mostró abierta a responder por lo sucedido: “quiero pagar la deuda”.

Además de esto, contó que su responsabilidad no es directa: “Nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. Me dediqué a jugar al tenis y yo siempre me he fiado de mi marido, ha estado a mi lado y organizado todo”.

Al parecer, según su relato, fue su pareja sentimental la que no quiso desarrollar los pagos de manera correcta: “Yo quería pagar y mi marido no quiso. Dijo que no se lo demos al banco, que él se encargaría de hacer las cosas”.

Arantxa Sánchez Vicario, de España, sostiene el trofeo tras derrotar a Mary Pierce, de Canadá, por 6-4 y 6-4 en el Abierto de Francia femenino de 1994, circa 1994, en el Stade Roland Garros de París, Francia. | Foto: Getty Images

“Me fiaba de mi marido. ‘Firma aquí’, y yo firmaba porque me fiaba. Me he dedicado a jugar al tenis, pero me equivoqué y por eso estoy aquí”, insistió buscando demostrar su inocencia y así, tratar de evitar una pena fuerte en su contra.

Para terminar, dio cuenta de cómo es su actualidad tras llegar a poseer grandes cantidades de dinero por lo hecho en su carrera deportiva: “El 50% de lo que percibo va para el banco”. Luego, relató: “Vivo en un piso alquilado, vivo de las clases de tenis que doy, puntualmente de eventos que me contratan y de amigos que me están ayudando”.