El aterrador relato de Angélique Cauchy, una extenista francesa que fue abusada más de 300 veces por su entrenador

“Comenzó por agredirme verbalmente. Intenté defenderme y le pedía que terminara, repitiendo, días tras día: ‘No me toque, eso no está bien. Yo no quiero’. Cínico, el entrenador me respondía: ‘No te preocupes, esto ocurre muy a menudo entre los entrenadores y las chicas jóvenes’”, aseguró la mujer.