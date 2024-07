Ramón Jesurún ya pagó millonaria fianza para quedar libre en Miami: se conoció la cifra exacta

Aunque ya han pasado casi 24 horas de lo sucedido en el Hard Rock Stadium de Miami, todavía no hay pronunciamiento oficial de la Federación, la Conmebol o la familia del presidente.

Reportes de algunos hinchas señalaron que el personal de logística se retiró de las puertas en un momento y ahí se permitió el ingreso de varios asistentes que no tenían entrada en su poder. La Policía trató de revisar los tickets haciendo una barrida por todas las tribunas , sin embargo, no lograron contener lo que ya era un caos.

“Seamos claros: esta situación nunca debería haber ocurrido y no puede volver a ocurrir. Trabajaremos con los líderes del estadio para garantizar que se realice de inmediato una revisión completa de los eventos de esta noche para evaluar la cadena completa de sucesos, a fin de implementar los protocolos y las políticas necesarias para futuros partidos”, dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami Dade.