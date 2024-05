Reacción a la crisis ‘grande’ de la Liga BetPlay, anuncian árbitro como nuevo fichaje de lujo

Los escándalos de arbitraje en el país, como el del gol no validado a Santa Fe ante Nacional en el Nemesio Camacho El Campín durante el ‘todos contra todos’; la falta que no se pitó previa al gol de Millonarios con Junior que desencadenó la furia del equipo barranquillero y la queja posterior en rueda de prensa, o la roja que no vio Daniel Cataño en el juego de los embajadores ante el Deportivo Pereira han llevado a tomar medidas a algunos equipos.