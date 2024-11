Regreso de James Rodríguez al Rayo Vallecano podría ser caótico: filtran información sobre su club

Al colombiano le esperaría una situación caótica en el Rayo Vallecano, y no solo por su desempeño individual y la falta de minutos. Según informó el medio Unión Rayo , el Ayuntamiento de Madrid mandó un requerimiento y le dio al club 15 días para acondicionar la Ciudad Deportiva.

Es en esa Ciudad Deportiva que Rayo Vallecano hace sus sesiones de entrenamiento. Además, las categorías inferiores juegan diferentes compromisos. Por tanto, habrá que esperar cómo se organiza el club para que afecte lo menor posible las rutinas, incluso, que no se vuelvan caóticas.

Además, dijo que había un poste de luz con tornillos “enormes” que no estaba protegido y que significa un peligro para los jóvenes. Respecto al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, dijo que se estaba lavando las manos.

James, a levantar cabeza

Rodríguez se vio molesto tras perder contra Ecuador. Como capitán, declaró a los medios: “Duro. Queríamos ganar estos seis puntos. En Uruguay se nos va el partido al final y hoy por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido chances; en Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pierdes”.