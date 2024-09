Remezón en Argentina: figura no viajó y generó decisión de última hora para jugar con Colombia en Barranquilla

Previo a ese partido de este 10 de septiembre a las 3:30 p.m. en Barranquilla, se han presentado dudas en ambos conjuntos por cuáles serán los jugadores que tendrán en cuenta. Algunas informaciones aducen a que puede haber cambios y, recientemente, en Argentina se ha confirmado de un convocado que no viajó a Colombia.

La decisión oficial y de última hora, tuvo que ver con el portero, Juan Musso, quien según lo dio a conocer el Diario Olé , “el arquero no formará parte del viaje a Colombia y volverá al Atlético de Madrid” , es decir, baja confirmada para el ‘choque’ en Barranquilla.

En su momento, el mismo protagonista de la afectación dijo en su club que: “Cuando caí con la espalda, me dio arriba de los glúteos y un poco dolor de espalda”. Aun así, al ser requerido por su país, se presentó a la convocatoria, pero ya con un solo partido por jugarse, va de vuelta a su recuperación en España.

Otro par de Argentina en duda vs. Colombia

“El equipo es muy prematuro. No solo por el inconveniente de Nico y Alexis, todavía estamos evaluando cómo vamos a jugar y, posiblemente, podamos hacer algún cambio. Pero no sabría decir cuántos. Falta todavía, esperaremos, pero sí es posible que haya cambios”, agregó cauteloso de soltar un once titular.