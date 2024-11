René Higuita saca a relucir su generación y le mete presión a la actual Selección Colombia: “Son capaces”

En los últimos meses, los cafeteros le han ganado a selecciones de gran peso, llegaron hasta la final de la Copa América celebrada en Estados Unidos y están muy cerca de conseguir la clasificación al Mundial del 2026 , pues ocupan los primeros lugares de las Eliminatorias. El juego y la entrega de los jugadores son factores que no se veían desde hacía mucho tiempo, aunque todavía para muchos sigue faltando la coronación: lograr un título.

“Las comparaciones siempre van a ser odiosas. Nosotros marcamos una época y empezamos a decirle al jugador colombiano: ‘ustedes son capaces’. Empezamos a decirle al mundo que no sólo era narcotráfico, también había buenos jugadores. Empezamos a cambiar esa imagen que la gente tenía del colombiano”, comentó.

“Ha habido tantos argentinos que nos han dejado una huella. Con Lorenzo no es la excepción, estamos felices, yo le doy ya la nacionalidad por todo lo que está haciendo por nuestro país y nuestro fútbol. De mi parte, solo agradecimiento”, puntualizó.

Elogios al Dibu

Fue más allá y dejó en claro que en la actualidad no hay nadie que lo supere a nivel futbolístico, dando a entender que es muy merecido el premio que recibió hace algunos días. “Para mí en la actualidad es el mejor arquero del mundo. Los argentinos son muy cabuleros, me ofrecieron ir al vestuario y dije ‘no, mejor yo lo espero’. Me va a seguir saludando porque le fue muy bien ese día”, bromeó.