René Higuita se sinceró sobre la Selección Colombia y envió crucial mensaje: “No es raro”

Destapan cruda realidad del juego Colombia vs. Bolivia en El Alto: “Hay que estar pendientes de eso”

Para este encuentro, René Higuita, histórico exarquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional de Medellín, habló en Blog Deportivo de Blu Radio y envió importante consejo para el duelo. Dijo que no es raro hablar de altura y que el equipo tiene que salir a jugar como ha afrontado cada uno de los partidos importantes.

“A ver cuando se está preparado mentalmente ya usted sabe que no es raro que la pelota vaya a mucha más velocidad. No es raro hablar de altura. No es malo tampoco que el equipo rival también siente la altura. Si todos sienten la altura, entonces la idea es ir como siempre han ido a enfrentar cada uno de estos partidos viendo el equipo que se tiene”, dijo Higuita.