Revuelo por James Rodríguez en la prensa española: periodistas explotan en vivo tras nueva ‘banqueada’

El futbolista colombiano, elegido mejor jugador de la Copa América 2024, fue suplente contra Girona en la fecha 7 de La Liga y no tuvo minutos pese a haber hecho calentamiento en gran parte del segundo tiempo.

Íñigo Pérez, técnico del cuadro franjirrojo, prefirió mandar al campo a otros cinco jugadores antes que al volante cucuteño, aun cuando el partido no terminaba de tomar forma y culminó con un pálido 0-0 que no benefició a ninguno de los dos equipos.

El gesto de James Rodríguez al no ingresar al partido contra Girona | Foto: Getty Images

En rueda de prensa, el estratega español explicó las razones de su decisión. “Mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido, en este caso, o que permanezca como está, si me está gustando. Los jugadores que entraron eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. A eso se debe ”, dijo Pérez.

Rayo Vallecano cedió una gran oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos, aunque el objetivo principal sigue siendo salvar la categoría. “El punto lo vamos a valorar en mayo, como muy bueno, seguramente, cuando veamos los resultados que se darán en este campo. No soy adivino, pero viendo como juegan y en la dinámica que están, yo veo al mismo Girona del año pasado, lo daremos por positivo”, declaró.

Polémica en los medios españoles

Las palabras de Íñigo no pasaron desapercibidas en la prensa española, que cuestionó con dureza el hecho de tener a una figura de tanto renombre en el banquillo

Josep Pedrerol, director de El Chiringuito , se despachó en vivo tras escuchar la explicación que dio el técnico del Rayo. “Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James. Tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América. Flipo un poco ”, sentenció.

Minutos antes, Edu Aguirre, periodista de dicho programa y amigo cercano del propio futbolista, se había pronunciado: “ claro, si todo el mundo le pregunta por qué no juega James y James es el mejor jugador de la Copa América, pues, a lo mejor, la respuesta está ahí ”.

😤 "Si no juega @jamesdrodriguez y es el MEJOR de la COPA AMÉRICA..." ⚡️ La respuesta de @EduAguirre7 a Íñigo Pérez que compartirán todos los rayistas. pic.twitter.com/dymZCtAwD0

En la emisión del miércoles le preguntaron a los hinchas que asistieron a Montilivi su opinión sobre la suplencia del ‘10′ y algunas de las respuestas demostraron el inconformismo con las decisiones del cuerpo técnico del Rayo Vallecano. “Hay que darle minutos”, “tiene mucha calidad para estar en la banca”, “una lástima” o “el entrenador no le tiene confianza” fueron algunas de las opiniones de aficionados identificados con prendas de la Tricolor.

“El entrenador del Rayo Vallecano no está contando con el futbolista colombiano, nombrado mejor jugador de la última Copa América, y no para de recibir críticas por ello”, sentenció el diario AS.