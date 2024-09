Rival se suelta a hablar de James Rodríguez y así catalogó su fichaje con Rayo Vallecano

James Rodríguez es un talento innato que andaba desperdiciado desde hace un tiempo en varios equipos. En ninguno fue valorado como se le esperaba, solo en Selección Colombia, donde siempre se le ha visto rendir, al punto que salió como Most Valuable Playe r (MVP) en la más reciente Copa América.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

James Rodríguez jugó apenas unos minutos ante Osasuna. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Actualmente, ya hizo su estreno y, posteriormente, sumó algunos minutos más ante Atlético de Madrid en la más reciente jornada. No obstante, el que no sea titular ha generado todo tipo de comentarios, algunos negativos, hacia su entrenador, Íñigo Martínez.

El estratega, bastante tranquilo por lo que viene haciendo y defendiendo su trabajo, se mostró en lo absoluto presionado por lo que le dicen de James: “Si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda más que aceptarlo”.