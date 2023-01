Roberto Martínez fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Portugal

El español Roberto Martínez ha sido nombrado seleccionador de Portugal, en sustitución del luso Fernando Santos, tras dirigir a Bélgica desde 2016 hasta su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar, anunció este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol.

El primer desafío del nuevo seleccionador de Portugal, de 49 años, será aclarar el papel de Cristiano Ronaldo quien, tras una Copa del Mundo rica en polémicas, acaba de fichar por el club saudita del Al-Nassr.

“El punto de inicio es la lista de 26 jugadores que jugaron el Mundial, y Cristiano es uno de ellos”, dijo Martínez, en su presentación como nuevo seleccionador de Portugal, añadiendo que tomará sus decisiones “sobre el terreno de juego” y “no en los despachos”.

Roberto Martínez viene de ser el director técnico de la selección de Bélgica. Foto: AFP. - Foto: AFP

El técnico catalán dejó los Diablos Rojos a principios de diciembre, afirmando que su precoz eliminación en el Mundial de Qatar no era la causa de su partida, decidida, según él, antes del torneo. Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica perdió contra Marruecos (2-0) y empató con Croacia (0-0).

Martínez había tomado las riendas de Bélgica en 2016, tras la traumática eliminación en cuartos de final de la Eurocopa contra Gales. Bajo su dirección, el equipo llegó a semifinales del Mundial de 2018 y fue durante más de tres años primero de la clasificación establecida por la FIFA.

La selección portuguesa también sale de un largo periodo de estabilidad tras ocho años dirigida por Fernando Santos, con el que ganó sus primeros grandes títulos: la Eurocopa de 2016 y la primera edición de la Liga de Naciones en 2019.

Cuando el técnico, de 68 años, anunció su salida, cinco días después de la eliminación de la Seleçao en cuartos de final del Mundial de 2022 contra Marruecos (1-0), la prensa portuguesa escribió que la Federación quería contratar a su compatriota José Mourinho, actual técnico del AS Roma.

La mayor crítica al exentrenador de Portugal fue el trato que le dio a Cristiano Ronaldo durante el mundial de Qatar. - Foto: REUTERS

Estalla escándalo en Francia que incluye a Kylian Mbappé y Zinedine Zidane

“A Zinedine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono”, declaró el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet, el domingo 8 de enero en la radio RMC, un día después de renovar como seleccionador hasta 2026 a Didier Deschamps.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graet se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo. “Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”, señaló Le Graet.

El presidente de la FFF, de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con el banquillo de la selección brasileña.

“Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps”, dijo. “No tengo a nadie que salvar, puede ir dónde quiera, a un club, tendrá muchos que le quieran en Europa, un gran club”, añadió.

Las declaraciones de Le Graet fueron criticadas por la estrella y máximo goleador del Mundial, Kylian Mbappé. “Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así”, escribió el jugador del PSG en Twitter.

La estrella del PSG defendió al extécnico del Real Madrid. (AP Photo/Thibault Camus) - Foto: AP/Thibault Camus

Al respecto también reaccionó la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que reclamó a Le Graet que se disculpara. “Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane”, escribió la ministra en Twitter.

*Con información de AFP.