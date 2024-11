Salió video inédito de lo que pasó en el camerino de Ecuador luego de ganarle a Colombia

Una Ecuador que parecía desahuciada hace jornadas atrás en las Eliminatorias al Mundial 2026, ahora aparece por completo metido en la pelea, sobrepaso a Colombia que venía con un buen saldo y de no reaccionar sus rivales, podrían estar asegurando en poco su cupo a la próxima Copa del Mundo.

Ecuador vive en paz con Beccacece

Además de eso, dio muestras de que no se trata de ahora, pues en un proceso que ya lleva un tiempo fortaleciéndose: “Estuvimos muy cerquita en Brasil, pero debemos mantener la calma, tenemos que mantener la tranquilidad que nos lleven a tener estos niveles de partido”.

Cauteloso de lo que se ha ido logrando, aseguró que no quiere imponerle a sus jugadores una satisfacción anticipada sin haber alcanzado el cupo al Mundial 2026: “Para mí todavía no lo conseguimos, a través de la vida aprendí que el éxito prematuro no es buen aliado para nadie”.