Santa Fe está en venta: cuánto vale comprarlo, qué deudas tiene y qué ofertas han llegado

En una reciente entrevista con SEMANA , Méndez explicó cómo está la situación económica del león y confirmó que sí recibieron una oferta, pero no la contemplaron porque los valores no llegaron a satisfacer las expectativas.

El presidente recuerda que, cuando llegó en 2019, la pérdida “era aproximadamente unos 40 mil millones. Lo que quedó en la ley, fueron 32 mil millones, más unos dineros que no se incluían, sino que iban en un compromiso de pago con la DIAN. Eran 9 mil millones aproximadamente. Luego encontramos problemas con la ARL Positiva. Esos dos ítems había que pagarlos antes de iniciar la ley porque, si no, nos ponían trabas de la 1116 ″.

Para dejar al equipo, la única solución aparente parece ser un cambio de dueños. “Si hay una oferta buena, los accionistas están dispuestos. Todos los equipos se venden, los de la B empiezan en 15 millones de dólares. Santa Fe es una empresa de las primeras del país, 50 millones de dólares. Todos venden. Cuando llega el momento, la plata no llega, la forma de pago no convence. Vender no es fácil. No llenan las expectativas”, dijo.