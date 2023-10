“Los que desean verme con uniforme naranja, van a fracasar”, Eduardo Méndez presidente de Santa Fe se destapa en SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es el balance que usted hace de su gestión?

EDUARDO MÉNDEZ: No como lo he dicho. Tengo tranquilidad, creo que se ha venido dando un orden y se está sacando la institución de una situación muy difícil que nos encontrábamos económicamente.

SEMANA: ¿De cuánta plata estamos hablando?

E.M.: En la suma total, era aproximadamente unos 40 mil millones. Lo que quedó en la ley, fueron 32 mil millones, más unos dineros que no se incluían, sino que iban en un compromiso de pago con la DIAN. Eran 9 mil millones aproximadamente. Luego encontramos problemas con una ARL positiva. Esos dos ítems había que pagarlos antes de iniciar la ley porque si no nos ponían trabas de la 1116.

SEMANA: ¿Qué se logró solucionar?

Independiente Santa Fe debe ganar varios partidos para intentar clasificar a los cuadrangulares. | Foto: Colprensa - Camila Diaz

SEMANA: ¿El déficit financiero en cuánto está y qué hacer?

E.M.: En unos 16 mil millones de pesos. Buscar los recursos por los diferentes medios: publicidad, esperar que aumenten los derechos de TV. Si salen una a dos ventas de jugadores, daría un margen importante. Que el equipo reaccione, entre a los cuadrangulares y lograra un cupo a una Copa Internacional.

SEMANA: ¿El aumento de TV si se puede dar?

E.M.: Hay un contrato que hay que cumplir y se vence en 2026. En el seno de la Dimayor estamos la forma de renegociar, pero dándole viabilidad a lo que dice el contrato.

SEMANA: ¿Cómo está el tema contractual?

Hinchas de Santa Fe cargaron contra el presidente Méndez | Foto: Captura de pantalla: @SoyMiguelParis

SEMANA: ¿El expresidente Cesar Pastrana ha manifestado que hay documentos que testifican que él dejó el tema financiero en el club en orden, qué opina?

E.M.: No voy a entrar en debate. La deuda con la que se recibió el club es real o un juez no la avalaría. Ají están las personas a las que se les debían. Ya se pagaron en un 85% las deudas laborales, los de primera línea. Para el próximo año negociamos con la DIAN, declaración de renta, IVA. Deudas de parafiscales de 2025 y 2026 y las deudas quirografarias, esperamos pagarlas adelantada para sacar de la 1116.

SEMANA: ¿Pastrana miente?

E.M.: Se equivocó o no se dio a entender, pero efectivamente la deuda que estamos reportando existe.

SEMANA: ¿Usted y Pastrana no se la llevan bien?

Javier Hernández Bonnet y César Pastrana. | Foto: X

SEMANA: ¿Se considera usted buen administrador?

E.M.: Sí, he sido serio, responsable a pesar de los problemas que hemos pasado porque la pandemia fueron dos años fuertes que nos afectó y salimos adelante en esos dos años. En lo deportivo, esto es un juego. Le hemos hecho apuestas y errado. El ser humano se equivoca, si me he equivocado lo he hecho de buena fe no para perjudicar a nadie.

SEMANA: ¿En qué si se equivocó?

E.M.: Por la presión que ejercieron desde su llegada, haber mantenido o extendido el contrato de Harold Rivera, creo que es un buen técnico, pero desafortunadamente en la segunda etapa la presión fue muy fuerte. Nunca le perdonaron la derrota contra River Plate. Eso afectó el rendimiento del equipo.

SEMANA.:¿Hubert Bodhert, es un error?

E.M.: Es un buen técnico, de pronto como ser humano y al dirigirse en una rueda de prensa le pegó duro a los jugadores y para no cometer el mismo error de Harold, prefería hablar, negociar y no extender.

SEMANA: ¿Los jugadores se le pararon a Bodhert?

9 técnicos han pasado en los últimos 4 años por Santa Fe | Foto: Getty Images, Dimayor y Colprensa

SEMANA: Él dijo: “Con equipos que tienen una menor nómina he competido mucho mejor”¿qué piensa?

E.M.: Reveló que lo que aquí tenía más. es de entender malos entendidos, egos y orgullos.

SEMANA: ¿La nómina de Santa Fe en qué top está?

E.M.: Yo no soy de los directivos que niega escuchar al periodismo. Escucho muchos programas. Nos metían siempre en el top 5 o 6 y yo pienso igual. Junior, América, DIM y Santa Fe y Millonarios.

SEMANA: ¿Qué tan dificil se puso para usted el equipo después de eso? ¿Hubo regaño?

Fabián Sambueza disputando una pelota en el partido contra Bucaramanga. | Foto: Prensa Santa Fe

SEMANA: ¿Le puede asegurar a los hinchas que los jugadores extrafutbolisticamente no tienen quejas?

E.M.: Disciplinariamente, no tienen. No son hombres de noche o calle. Muchos ni salen, llegaban al hotel o competencia sin muestras de alicoramiento. Estoy tranquilo y puedo asegurar que ninguno de ellos está borracho.

SEMANA: ¿Qué pasó con Wilson Morelo?

E.M.: Wilson fue fruto de la petición con presión de la hinchada. Es el jugador más caro que he pagado en el tiempo que llevo. 170 millones mensuales. Un salario alto que se podía pagar, dentro del presupuesto que tenía. Se areegló con él. El DT de turno dijo que no encajaba en su sistema. Arreglé con él en los mejores términos. Nunca me rebajó un peso, se le pagó el contrato completo, se le está pagando y nos dio facilidades de pago El fútbol es diferente. La nómina es más asequible, me arregló renovar con Rodallega porque pudo presionar un salario muy alto, dentro de los parámetros normales y estándares. Se gana menos de la mitad que Morelo. A Wilson nunca le quitamos un peso.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber cedido a esa presión?

E.M.: Era el momento, cada uno tiene sus exigencias, uno trata de llorar para que sean en precios que uno tenga y pueda pagar, Uno no puede traer, pagar, endeudar en adelante la institución.

SEMANA: ¿Morelo tiene las puertas abiertas en Santa Fe?

E.M.: A nadie le he cerrado las puertas. A nadie

SEMANA: ¿Ni a Omar Pérez?

| Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Nunca se ha zanjado eso con Ómar Pérez?

E.M.: Yo no he tenido problemas, lo que digo es. Las instituciones se respetan. Los hombres pasan, las incitaciones quedan y hoy prima la institución. No soy tan bruto de decir; “Omar Pérez es lo peor”. Le debemos muchas cosas, pero en su momento fueron valoradas, gratificadas y pagadas. Hoy como Alfonso Cañón que recibe un pequeño beneficio con la institución como Anchico, Rufay que trabaja con la Institución. Con Leandro, Seijas, tenemos acercamientos.

SEMANA: ¿Ómar Pérez irrespetó la institución?

E.M.: Ha tomado su punto de partida no sé cual es. No tengo ningún problema. Cuando lo vea, lo saludo y si viene con el mayor de los gustos lo recibo.

SEMANA: ¿Los topes salariales no se piensan en Santa Fe?

E.M.: Decirle al DT en que condiciones económicas estamos. Que él mire el puesto que considere reforzar, nos dé tres nombres y se acomode a las condiciones.

SEMANA. ¿Cuánto vale la nómina de Santa Fe?

Santa Fe recibe a Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. | Foto: Colprensa - Jaime Moreno

SEMANA: ¿Cree que son justificadas las quejas de la hinchada contra su gestión en Santa Fe?

E.M.: Son reacciones de una hinchada que desconoce la realidad del club. Hay unos líderes que hasta hace unos meses venían acá. Se han visto afectados porque en la institución se cortaron las ayudas a las barras, líderes. Ya no se hacen ni se deben hacer porque en la Dimayor está prohibido y podemos ser sancionados. Eso, sumado a que el equipo no ha funcionado deportivamente como uno quiere, pues han tenido los argumentos para protestas. Son protestas normales, se deben hacer siempre y cuando sea con compostura y respeto para las partes

SEMANA: Quitarles los beneficios ¿tiene que ver con estas protestas?

E.M.: Está combinado todo. Las relaciones no eran tan malas en un momento, pero se cortaron y vetado. Yo he cumplido con lo que la norma exige, se han hecho reuniones, se ha dejado constancia, levantado actas. Había compromisos con ellos pero no de ayuda. La ayuda más grande que tenían ellos era darle crédito en la mercancía que vendemos para que nos la pagaran en consignación en una tienda que manejan. Si les puedo ayudar con gusto. Se corrigen las fallas que había y no más.

SEMANA: ¿Ha recibido muchas amenazas?

La afición de Santa Fe se mostró inconforme con la directiva. | Foto: Prensa Independiente Santa Fe

SEMANA: ¿Teme por su vida?

E.M.: Ya llevo mucho tiempo viviendo, no puedo temer a perder la vida porque después de los 60 cuando mi Dios se acuerde, será uno bien recibido allá.

SEMANA: ¿Como se toma cuando le dicen que ojalá lo vuelvan a meter a la cárcel en EEUU?

E.M.: Les va a ir muy mal. No tengo porque ir a Estados Unidos. La primera vez y les aclaro no estuve por narcotráfico, ni por violencia o conspiración sino por obstrucción a la justicia que fue darle la información a un posble cliente que tenía. Ese fue mi error, afronté y solucioné el problema. No ando en ninguna actividad deliectiva, he cortado en el 85 o 90% el ejercicio de mi profesión para deciarle ese tiempo a Santa Fe. Esos deseos que buscan algunos de verme con uniforme naranja, van a fracasar porque no hay motivo.

Un guardia fue asesinado en Estados Unidos por un convicto en una cárcel del estado de Georgia | Foto: Getty Images / Halfdark

SEMANA: ¿Qué proyectos tiene con Santa Fe?

E.M.: El equilibrio total, deportivo, financiero y estrucural. Las bases que edifiqué son sólidas para mantenerlas en pie. La sede la hemos venido mejorando, hay buenas canchas, los camerinos son mejores, el gimansio se ha incrementado, empezamos el trabajo de 6 o 7 habitaciones para llevar jóvenes de las estructuras básicas con alimentación y ojalá estudio.

SEMANA: ¿Seguirá apostándole al Fútbol Femenino?

E.M.: Estuve reunido con mis abogados contestando la demenada de la SIC. Esperemos que se determina, nosotros estamos tranquilos porque no creemos que los cargos que se nos señalan sean para santa Fe. Desde 2017 hemos cumplido, no se ha cartelizado, no se han puesto topes salariales, hemos traido extrajeras. Los contratos de hombres y mujeres es el mismo tipo, cambia nombre, identidad y salario que lo hace cualquier empresa del país.

SEMANA: Escuchamos a presidnetes que dijeron “si las mujeres siguen jodiendo, no hacemos liga” ¿Qué piensa?

Santa Fe y Nacional encaran la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina 2023 | Foto: Colprensa

SEMANA: ¿El fútbol femenino vende?

E.M.: No vende. yo he vendido, pero cuanto es el aporte de las empresas que hay que agradecerles y vamos creciendo de a poquitos, El patrocinio dle fútbol femenino no llega ni al 10% del masculino.

SEMANA: ¿Gasto o inversión?

E.M.: Inversión, creemos que a futuro puede ser importante para las empresas.

SEMANA: ¿Qué mejorar como directivos?

E.M.: Es de sumar día a día. No tenemos la mano de obra para mejorar el espectáculo, Con 17 equipos la copamos, hay que pensar en la calidad del espectáculo, por eso muchas veces traemos extranjeras.

SEMANA: ¿Es verdad que hay oferentes para comprar el club?

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera | Foto: Prensa Santa Fe

SEMANA: ¿Están dispuestos a venderlo?

E.M.: Si hay una oferta buena, los accionistas estan dispuestos. Todos los equipos se venden, los de la B empiezan en 15 millones de dólares. Santa Fe es una empresa de las primeras del país, 50 millones de dólares. Todos venden. Cuando llega el momento, la plata no llega, la forma de pago no convence. Vender no es fácil. No llenan las expectativas. No hay oferentes importantes, siguen preguntando, con intermediario colombianos.

SEMANA: ¿Hay amaños de partidos en el fútbol colombiano y qué hacer para evitarlo?

E.M.: No puedo hablar de ese tema, las pruebas y más como abogao que soy no puedo, sin pruebas. En las asambleas se tocan temas. El presidente de la dimayor habló de una denuncia, no sé con que fundamento los soportó.

SEMANA: ¿Qué piensa de la gestión del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo?

SEMANA: ¿El gobierno de Gustavo Petro es enemigo del fútbol colombiano?

E.M.: No, si fuese enemigo no veríamos a su esposa e hijos en los estadio. No habría el sentimiento que tienen por equipos y la Selección. Son políticas y como políticas hay que entenderlas.

SEMANA: ¿Qué le dice a los hinchas?