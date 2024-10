Santa Fe vs. Millonarios: a qué hora es y dónde ver en vivo el clásico capitalino

Sin Falcao y Mackalister

La ilusión de la hinchada azul era poder contar con el regreso de Radamel Falcao García para el que hubiera sido su primer clásico, pero el Tigre no se alcanzó a recuperar a tiempo de la lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas desde septiembre.

“ Falcao y Cataño siguen en su proceso de recuperación, no nos lo han entregado todavía, están en las etapas finales ”, anunció Alberto Gamero en rueda de prensa desde la sede de Millonarios.

Otro que no estará disponible es el capitán, Mackalister Silva, quien sufrió un problema de última hora confirmado por la cuenta oficial. “Millonarios FC informa que el jugador David Mackalister Silva sufrió un golpe en entrenamiento lo que no le ha permitido prepararse con normalidad por lo cual no estará disponible para el partido contra Santa Fe”, indicaron en un comunicado.