No solo es Falcao: Gamero destapó la figura de Millonarios que se pierde el clásico ante Santa Fe

Antes del encuentro habló en rueda de prensa el director técnico de Millonarios F. C., el profesor Alberto Gamero. Gamero confirmó en la conferencia que el experimentado centro delantero Radamel Falcao García , que está en la etapa final de la recuperación de una lesión, no estará para el clásico capitalino.

Pero no es solo Falcao el jugador que se perderá este duelo tan importante del rentado nacional, ya que, Gamero dio a conocer que el mediocampista David Macalistar Silva, también por temas físicos, será ausente en el partido .

“Falcao y Cataño siguen en su proceso de recuperación, no nos lo han entregado todavía, están en las etapas finales. Maca tuvo un golpe en la pierna derecha y le salió una molestia en donde le impide jugar. Lo más seguro es que no esté para el clásico”, reveló Alberto Gamero, en palabras recogidas por As Colombia.