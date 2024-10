El cordobés no fue convocado para el partido y su reemplazo fue Kevin Viveros, quien abrió la cuenta frente a Jaguares a los 15 minutos. Damir Ceter igualó antes de la media hora de juego, pero Edwin Cardona sentenció la victoria verdolaga al 88 (2-1 y 5-2 en el global).

En la rueda de prensa posterior al partido sí se habló de lo hecho sobre el campo de juego, pero también del caso de Morelos que hasta ahora no tenía pronunciamiento oficial por parte del club. “Somos una familia. Todas las familias tienen situaciones, no conozco la familia perfecta y no quiero la familia perfecta”, declaró el técnico Efraín Juárez.