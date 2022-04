Santiago Montoya reveló por qué le celebró su gol a rabiar a Millonarios

La popular ‘ley del ex’ no falla y en una nueva jornada del fútbol colombiano el afectado fue Millonarios, quien lleva un buen semestre en la Liga BetPlay 2022-I, pero que en su visita al estadio Hernán Ramírez Villegas no cumplió su mejor labor y dejó tres puntos importantes en el camino.

Un compromiso que desde los primeros minutos demostró infortunios para los dirigidos por Alberto Gamero, quienes tuvieron que prescindir de jugadores clave en su esquema como Steven Vega, el cual se retiró lesionado en los primeros minutos. Así las cosas, el acostumbrado fútbol de uno de los líderes del fútbol nacional no apareció y su planteamiento se vio afectado aún más cuando sobre los minutos finales, el exjugador azul Santiago Montoya le dio un golpe contundente al equipo bogotano en las aspiraciones por seguir en el camino del triunfo.

•Fecha 16• Así celebró Santiago Montoya su primer gol con el Grande Matecaña 🎩❤️💛#JuntosConstruimosElGrandeMatecaña pic.twitter.com/tW81B3gEJU — Deportivo Pereira (@Corpereira) April 18, 2022

La anotación fue algo más que un tanto y derrota para los bogotanos, y la hinchada mostró su molestia por la manera en que el volante con pasado en el equipo azul había celebrado. Sobre ello, el jugador fue consultado por El VBar de Caracol en la tarde de este lunes 18 de abril.

“El tema de pedir perdón no lo he compartido, yo pensaba mucho en no celebrar, pero eso de levantar las manos y las palmitas, no. Cada uno piensa diferente, pero nunca lo compartí; es más, es la primera vez que le hago gol a un exequipo. Esa sensación no la pude evitar, se me vinieron a la mente tantas luchas que pasé y volver a sentir esta emoción de marcar un gol me salió de adentro”, expresó el volante paisa a los micrófonos de Caracol Radio.

Sobre la celebración y su furia para gritar el tanto, expresó que no era por el rival en especial: “Fue una felicidad muy grande porque llevaba mucho tiempo sin marcar; desde que volví a las canchas venía con deseos de marcar. Se dio contra Millonarios que es pura casualidad, pero era más el significado de volver a marcar”.

A su vez, habló sobre su paso de dos años por el equipo azul y el infortunio de no tener un paso como lo deseaba en un uno de los clubes más importantes del FPC: “Millonarios fue difícil porque llegué con muchos sueños, queriendo muchos logros ahí, y no fue así. Fuimos campeones de Superliga y, a partir de ahí, no fue tan bueno porque fueron semestres sin clasificar a los ocho. Yo intentaba ayudar al equipo desde afuera. Las cosas no son cuando uno quiere”

“Era bueno aclarar las cosas y decir por qué mi celebración, por ese deseo que venía acarreando mucho tiempo. Las redes, he aprendido a manejar todo eso. No hay que prestar atención, hay gente que expresa mucho odio a través de ellas y se desquitan allí. Cuando uno se iguala y contesta, sale perjudicado. Uno sí lee porque ve por ahí comentarios, pero eso no es uno. No me afecta la verdad”, finalizó.

