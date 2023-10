Scaloni despejó dudas: contó cómo está Lionel Messi y si jugará el Argentina vs. Paraguay

Sin Messi ya supieron ganar en la altura de La Paz, lo que permite pensar que no arriesgarán a su capitán si no lo ven estrictamente necesario. Lo primordial es garantizar su recuperación y que el equipo pueda tener a once jugadores en el más alto rendimiento para enfrentar a una selección paraguaya que estrena a Daniel Garnero como técnico.

Scaloni opinó sobre la eliminación de Messi

Messi no jugará los playoffs de la MLS y por esa razón estará parado unos cuatro meses hasta el inicio de la próxima temporada. “En lo que concierne a la Selección va a estar en movimiento hasta la fecha Fifa siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema. Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes”, declaró.