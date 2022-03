“Se halaba el cabello”: revelan la crisis que sufrió Aldair Quintana en el camerino de Nacional

El partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional dejó un hecho controversial por la sustitución del portero Aldair Quintana en el medio tiempo, luego de haber cometido un insólito error en salida que significó la segunda anotación del partido para el conjunto leopardo.

Afectado por las críticas, al parecer el jugador pidió el cambio, dando paso al ingreso de Kevin Mier en la segunda parte.

“El tema de Aldair es un tema totalmente de camerino y queremos dejarlo ahí”, fue la respuesta del técnico Alejandro Restrepo, tratando de ocultar las razones de la decisión tomada en los 15 minutos de descanso. Horas después del encuentro, se conoció que Quintana habría pedido salir del partido, culpándose por el resultado parcial que luego terminó en victoria 3-1 del Bucaramanga.

Adolfo Pérez, panelista del programa Equipo F de ESPN, dio una versión mucho más detallada de lo que sucedió en el equipo verdolaga. “Entró destruido al camerino, se sentó en un rincón, se agarraba la cabeza, se halaba literalmente el cabello, así me lo contaron”, dijo.

“Fue el psicólogo a hablar con él a decirle: ‘Este es tu momento, tienes que recuperarte, no puedes renunciar a esta oportunidad’. No hablaba. Fue el entrenador, le habló, le hablaron los jugadores, cuerpo técnico y no respondió”, agregó Pérez.

Al no sentirse en capacidad de salir a la segunda parte, Quintana pidió el ingreso de Mier. “Le dijo al técnico: ‘No soy capaz, estoy destruido; por respeto a mis compañeros, no soy capaz de jugar así'”, añade el periodista.

“El técnico no tuvo una alternativa distinta a cambiarlo y cuento la historia completa porque así ocurrió”, continuó Adolfo Pérez, mientras los otros panelistas del programa le prestaban atención a los nuevos detalles que cambiaron completamente la narrativa de lo que había sucedido en el camerino de Nacional.

Terminado el encuentro, Aldair Quintana, según cuenta el experimentado periodista, se dirigió con una disculpa para sus compañeros. “Acabo de cometer un error, quiero presentarles disculpas. No lo vayan a hacer nunca, nunca se debe renunciar a jugar al fútbol. Lamento lo que me pasó, lo que me ocurrió. Vengo con esta sobrecarga psicológica. Sé que si hubiera continuado habría perjudicado más”, fueron las palabras del futbolista tolimense de 27 años, de acuerdo a las fuentes que cita el comunicador.

Consejos de dos leyendas

Al conocer lo sucedido con el portero en Bucaramanga, Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia, decidió enviar un mensaje a su colega en el Vbar Caracol. “Primero, solidaridad total con Aldair, mucho apoyo, mucho respaldo. No sabíamos de la situación, si era un cambio táctico, por lesión o un cambio pedido por el mismo jugador. Conociendo yo a Pacho Maturana y a René Higuita, sé que una de las grandes cualidades de Pacho como gestor es que él prefería perder un partido o un título que a un ser humano”, sentenció.

En segunda medida, el exarquero de la Selección Colombia entregó el mensaje directo al guardameta verde para este momento: “Jugar en Atlético Nacional es una oportunidad que no se presenta todos los días, es un honor y un prestigio. Lo que le diría es que pida unos días de licencia, ir a descansar, en Inglaterra se hace mucho, en Europa se hace mucho”.

“Yo tuve un compañero que lo mandaron una semana de vacaciones. Esto no es un tema de talento y capacidad, sino psicológico. Él mismo sabrá qué tanta fuerza tiene y qué tanto quiere revertir la situación”, finalizó.

Óscar Córdoba, otro de los legendarios del arco en el fútbol colombiano, también se refirió al caso de Quintana. “Hay que ver a la persona y su momento. Creo que el elemento de tranquilidad y confianza debe ser muy bien llevado. Si él no siente la capacidad ni confianza de entrar a la cancha, no puedo obligarlo, lo estaría llevando a un precipicio. Hay que ayudarlo para lo que viene y la afición debe apoyarlo”, señaló en Blu Radio.

“Aldair era un arquero seleccionable para Rueda en el último tramo de la Eliminatoria. De la noche a la mañana no se le puede olvidar jugar. Como todos los seres humanos, tenemos momentos de flaqueza”, añadió.