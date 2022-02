Después de cometer un nuevo error en la cancha, el guardameta del verde paisa no salió a jugar la segunda mitad en el estadio Alfonso López.

¿Por qué Aldair Quintana no jugó el segundo tiempo del partido Bucaramanga vs. Nacional?

“Debíamos tener un partido sin errores para no sufrir afugias”, dijo Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional al final del partido en el que su equipo perdió 3 a 1 con Atlético Bucaramanga con anotaciones de Bruno Téliz, Sherman Cárdenas y Juan Gabriel Marcelín por los leopardos y el descuento de la visita que inició Andrés Andrade, pero terminó como autogol de Cristian Blanco.

Sin embargo, el plan descrito por el entrenador no se llevó a cabo. Cuando el partido estaba controlado por el verde paisa en el estadio Alfonso López, al minuto 31 Aldair Quintana recibió un balón en devolución por la zona derecha de la cancha que no logró controlar ante la presión del rival. La redonda quedó entonces en los pies de Danovis Banguero que, en vez de rechazarla, salió jugando desde atrás. Kevin Pérez tomó el esférico y le hizo el pase a Sherman para que el capitán y número 10 de Bucaramanga marcara el segundo tanto del encuentro.

➕¡La inexorable ley del ex, Sherman Cárdenas pone el segundo y hay remontada 'auriverde' por ahora! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/VqNPdt1nbE — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 27, 2022

Para la segunda mitad del partido dos cambios de inicio llamaron la atención en la visita. Brahian Palacios, delantero de 19 años, dejó el terreno de juego para darle lugar a Ruyeri Blanco, pero lo que más impactó fue la salida de Aldair Quintana, que cedió los guantes a Kevin Mier. El arquero de 27 años nacido en Ibagué ni siquiera se vio en el banco de suplentes.

De inmediato el narrador y comentaristas del partido, así como el periodismo deportivo en general y los seguidores de Atlético Nacional, empezaron a especular sobre la situación del guardameta que ha cometido varios errores. En rueda de prensa el timonel verde fue consultado al respecto, pero no dio mayores detalles. “El tema de Aldair es un tema totalmente de camerino y queremos dejarlo ahí”, fue la respuesta de Restrepo.

➕¡Se mueve el banco visitante, antes de comenzar el segundo tiempo se realizan dos cambios, uno de ellos es Aldair Quintana, que deja la portería en manos de Kevin Mier! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/TSbMuhFCoF — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 28, 2022

¿Por qué salió del partido?

Horas después del juego en Bucaramanga, el periodista Julián Céspedes dio a conocer la razón por la que Aldair Quintana no siguió jugando el partido. “Consulté y fue Aldair quien pidió el cambio al técnico, estaba bastante afectado con el error; pese a esto, los compañeros y cuerpo técnico lo respaldaron pero siguió firme en su intención de no salir para el 2T. “Primero el ser humano y después el deportista, fuerza #Aldair”, aseguró en sus redes sociales.

Aldair Quintana no la pasa bien en Atlético Nacional. Además de sus reiterados errores en el terreno de juego que denotan su inseguridad, la relación con los hinchas se quebró cuando se filtró un audio del jugador en que él mismo insultaba a los seguidores inconformes con su nivel. “Muy jodido está el ambiente con la gente. En este club todo es una chimba, aunque acá a estos malparidos no les gusta nada, güevón”, se escuchó en la grabación.

En su momento, la dirigencia de Nacional no reforzó esa posición y en cabeza de su presidente, jugadores e ídolos como René Higuita salieron a apoyar a Quintana, que recibió insultos desde la tribuna y pancartas en la sede del club pidiendo su salida inmediata del verde paisa.

Así fue recibido Aldair Quintana en el Atanasio, el arquero en su inicio del calentamiento pide perdón a la tribuna. pic.twitter.com/xK5v6mJEwc — Carlos José Gamboa (@Mister_Gamboa) December 12, 2021

Incluso, el mismo Alejandro Restrepo, técnico del equipo, respaldó a inicio de temporada a Aldair Quintana y Kevin Mier como los dueños del arco. Después de la derrota que dejó a Nacional con 17 puntos y ubicado en la tercera posición de la tabla detrás de Millonarios y Tolima, su respaldo sigue intacto. “Los porteros de Nacional están capacitados para estar acá y es un momento para revalidar esa decisión”, dijo.

Las críticas para el entrenador por este tipo de decisiones, el juego que no convence de su equipo, la derrota con Libertad de Paraguay en Copa Libertadores y contra Bucaramanga, que venía de capa caída en la liga, no se han hecho esperar. En redes sociales, los hinchas piden su salida; sin embargo, Restrepo habló de la confianza de los dirigentes para seguir en su cargo. “Estuvimos todos en Paraguay, hemos estado bien y unidos. En cada una de las conversaciones como cuerpo técnico lo hemos sentido de dirigentes y jugadores”, comentó.

Por su parte, Andrés Andrade, uno de los experimentados jugadores que fue inicialista contra Bucaramanga, indicó que la nueva derrota fue colectiva y no individual. “A veces cuando en los partidos cometemos errores en ese momento nos cobran. Buscamos la paridad y no lo encontramos. Fue un golpe anímico y tratamos de responder, pero no se nos dio desafortunadamente”, indicó.

El próximo jueves, el onceno paisa recibe a Olimpia en su estadio el Atanasio Girardot a las 7:30 p. m. con la necesidad de voltear un marcador adverso de 3 a 1 si quiere avanzar de fase en el torneo continental. “Mentalmente estamos conscientes lo que nos jugamos, un pase a un torneo donde queremos competir. Es una serie de 180 y quedan 90. Con el apoyo del jueves tendremos un lindo escenario para darle vuelta”, dijo El Rifle.