‘Rifle’ Andrade rompe el silencio y habla sobre su mala racha en Atlético Nacional

Atlético Nacional se prepara para afrontar el mayor objetivo para esta temporada, la Copa Libertadores. Ante Olimpia, los verdolagas buscarán dar el batacazo en el certamen para acercarse a la fase de grupos y, para ello, necesitarán de todas sus fichas fundamentales en el once de Alejandro Restrepo.

Uno de ellos es el volante Andrés ‘Rifle’ Andrade, quien parte como gran referente de la escuadra antioqueña a pesar de no estar en su mejor nivel. El 10 ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada verde en este 2022, y es por eso que este lunes en rueda de prensa previa al juego con los paraguayos rompió el silencio y hablo de su panorama.

Atlético Nacional - Liga BetPlay. Foto: Dimayor - Foto: Dimayor

“No sé si llamarlo cualidad o deficiencia, de la autocrítica que tengo y más sabiendo que erré un gol que era fácil de hacer. Traté de bajar la pelota, pero la golpeé mal. Al no haber hecho gol en estas ocho jornadas, siento esa presión interna. Por eso, sentí tanta rabia.”, aseguró.

Para muchos, este bajón que ha sufrido el volante se debe a su convocatoria con la Selección Colombia, pues desde su lesión con la Tricolor, su fútbol no fue el mismo. Sin embargo, para Andrade, eso no tuvo nada que ver y aclaró: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando llegué del microciclo, en el siguiente partido marqué gol. Después en la eliminatoria tuve el infortunio de lesionarme, y no fue una lesión cualquiera, tuve un esguince grado II del tobillo; pero con la urgencia que tenía el equipo de enfrentar la copa, porque queríamos ganarla, me metí sin estar bien curado. Eso me costó para volver a estar a mi ritmo.

Desafortunadamente vuelvo y me lesiono en el partido en Barranquilla [contra Junior], que ya era el último, que creo que estaba volviendo a mi nivel. Era el último partido, pero por honor a la camiseta tratamos de darlo todo y ahí me lesiono… pero no tiene nada que ver la Selección”, complementó.

Por otro lado, Andrade, como uno de los líderes del equipo, salió a defender a otros compañeros que han sido criticados por su nivel; jugadores como Baldomero Perlaza, quien hasta hace pocos días regresó a entrenamientos, Aldair Quintana, uno de los más castigados, y Yerson Candelo, han sido los señalados.

“Baldomero venía en un excelente nivel hasta que se lesionó, Candelo ha sido de los jugadores más regulares, y Aldair venía en un muy buen momento y pasó el error de Millonarios, y le empezaron a dar palo. Entonces no tiene nada que ver la Selección con lo que estemos rindiendo nosotros”, sentenció.

Se avecina el debut en Copa ⚽🛫🏆#VamosNacional 🟢⚪ pic.twitter.com/elS08AuXBR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 21, 2022

Por lo pronto, Atlético Nacional ultimará detalles para su duelo de este jueves ante Olimpia en Asunción, juego que por cierto, tendrá el arbitraje del polémico argentino, Néstor Pitana, juez recordado por su actuación en el duelo por Copa América, entre Colombia y Brasil.

Duelos Fase 2 - Copa Libertadores

C1: Millonarios (COL) vs. Fluminense (BRA)

C2: Audax Italiano (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)

C3: Bolívar (BOL) vs. Universidad Católica (ECU)

C4: América Mineiro (BRA) vs. Guaraní (PAR)

C5: Barcelona SC (ECU) vs. Universitario (PER)

C6: Plaza Colonia (URU) vs. The Strongest (BOL)

C7: Everton (CHI) vs. Monagas (VEN)