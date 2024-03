Selección Colombia: confirman rival y fecha del último amistoso antes de la Copa América

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), fue el encargado de destapar un acuerdo que todavía no ha sido anunciado por la Selección Colombia. “ Bolivia tiene cerrado el día 31 de mayo con México en Chicago, 15 de junio cerrado con Colombia, así que estamos viendo en el medio tener un encuentro contra Perú ”, declaró para El Comercio .

“ Ante la caída del partido frente a Canadá y la escasez de rivales, ofrecieron Honduras y El Salvador, entre otros. ¡Tocó! (no se encontró otro). El 15 de Junio será el juego en Estados Unidos”, escribió a través de su cuenta de X .

Bolivia es uno de los pocos rivales a los que Colombia no ha enfrentando en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, otra de las razones que podrían argumentar la elección de este examen para probar el funcionamiento de la Tricolor y poner en juego el invicto, que ya llegó a 18 partidos bajo las órdenes de Lorenzo.

Colombia, en estado de gracia

Néstor Lorenzo no le apuesta a otra cosa: “Ganarla. El objetivo es ganar cada partido que jugamos. Vamos a encontrarnos con el límite lógico que da el fútbol, pero siempre jugamos para ganar. Uno no puede prometer nada, pero sí la entrega máxima para lograr el resultado. No vamos a jugar para ver qué pasa, vamos a jugar para ganar”, dijo.