Selección Colombia Femenina: figura ilusiona al país con el título en la Copa del Mundo

Menos de un mes falta para que la Selección Colombia Femenina regrese a una cita orbital, esta vez será en Australia y Nueva Zelanda desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto, dando cumplimiento a la novena edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la cual se empezó a jugar en China en 1991 y que para esta oportunidad, contará por primera vez con 32 selecciones como sucedía hasta Qatar 2022 en el campeonato masculino.

Esta oportunidad de pasar a la historia para las participantes, se cruza de manera importante con una camada de la Selección Colombia sumamente exitosa. La delegación cafetera dio este martes, 4 de julio, la elegidas para ir en representación del país entre ellas Daniel Arias, referente de la zaga de su club, América de Cali, y del equipo nacional desde hace ya varios periodos bajo el mandato de Nelson Abadía.

En conversación con Blu Radio, la defensora contó sus sensaciones de verse en la lista final: “Contenta y feliz, agradecida con Dios porque me da esta oportunidad, primer Mundial de Daniela Arias y no puedo de la dicha. Verme en la lista de las convocadas, es un orgullo, se ve todo el trabajo, la lucha y el sueño que tenía Daniela Arias desde pequeña. Ya me veo cantando el himno de país ante Corea, sé que voy a llorar”.

Selección Colombia Femenina jugará tres amistosos más ante de la Copa del Mundo en el 2023. - Foto: Getty Images

Siguiendo por la misma línea donde han intentado luchar por los derechos del balompié femenino, aseguró que siguen anhelando sé de un torneo con más extensión de tiempo, organización y todos los requerimientos necesarios: “Aspiramos que la liga de nuestro país siga creciendo, llevamos seis años de una liga de un solo semestre. Que los directivos le inyecten más al fútbol femenino”.

Analizando los enfrentamientos, lanzó un aviso importante de cara a ilusionarse con un título mundial: “Son equipos buenos (rivales de la fase de grupos) físicos, nos enfrentaremos a tres subcampeones. Saben jugar con los pies y vamos a enfrentar una potencia mundial, una Alemania fuerte. Estamos enfocadas y haremos las cosas muy bien, tenemos un gran equipo y tenemos con qué. Colombia no va a participar, sino que aspira con ser campeona del mundo”.

Convocatoria para el Mundial Femenino 2023

Ana María Guzmán – Deportivo Pereira.

Ángela Barón – Atlético Nacional.

Carolina Arias – Junior Fc.

Catalina Pérez – Se Kindermann-Avaí (Bra).

Catalina Usme – América De Cali.

Daniela Arias – América De Cali.

Daniela Caracas – Rcd Espanyol (Esp).

Daniela Montoya – Atlético Nacional.

Diana Ospina – América De Cali.

Elexa Bahr – América De Cali.

Ivonne Chacón – Valencia Féminas C.F. (Esp).

Jorelyn Carabalí – Atlético Mineiro (Bra).

Lady Andrade – Real Brasilia (Bra).

Leicy Santos – Atlético De Madrid (Esp).

Linda Caicedo celebra junto a sus compañeras en el Real Madrid. - Foto: Getty Images

Linda Caicedo – Real Madrid (Esp).

Lorena Bedoya – Real Brasilia (Bra).

Manuela Vanegas – Real Sociedad (Esp).

Marcela Restrepo – Dux Logroño (Esp).

María Camila Reyes – Independiente Santa Fe.

Mayra Ramírez – Levante Ud (Esp).

Mónica Ramos – Gremio (Bra).

Natalia Giraldo – América De Cali.

Sandra Sepúlveda – Independiente Medellín.

Convocatoria oficial Selección Colombia femenina al mundial de Australia y Nueva Zelanda - Foto: federación colombiana de fútbol

Ausentes de la lista están Angie Castañeda, Liana Salazar, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo y Tatiana Ariza. Entraron como convocadas la lateral Ana María Guzmán (Deportivo Pereira), las volantes Marcela Restrepo (Dux Logroño de España) y María Camila Reyes (Independiente Santa Fe) y la delantera Lady Andrade del Real Brasilia (Brasil).

Calendario de Colombia en la Copa Mundo

República de Corea vs. Colombia

Fecha: martes 25 de julio de 2023.

Ciudad: Sídney.

Hora: por definir.

Colombia vs. Alemania

Fecha: domingo 30 de julio de 2023.

Ciudad: Sídney.

Hora: por definir.

Colombia vs. Marruecos

Fecha: jueves 3 de agosto de 2023.

Ciudad: Perth.

Hora: por definir.