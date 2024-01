SEMANA conoció las razones del América de Cali para despedir a Lucas González

Otro de los que ha dado seguimiento a la salida de Lucas es Jaime Dinas, periodista que ha mostrado su poca afinidad con el saliente González. Saliendo a cobrar, señaló: “Echada del “sepulturero” no es sorpresiva, un arrogante, prepotente y cretino, que cree estar por encima del plantel y de América de Cali no puede dirigir”.

Finalmente, las dudas se sembraron por no saber si con este despido la llegada de Arturo Vidal en fin sí vaya a producirse. Según lo revelado por Dinas, es que se aumentan las probabilidades de la llegada de chileno dado que “ya eso está definido, ah Vidal NO podía ser dirigido por un ‘Sepulturero’”, haciendo referencia a Lucas González.

Técnico mundialista para América