“Serás el mejor del mundo”, la premonición del técnico que apuntó a Luis Díaz

A pocos días de disputar la gran final de la Champions League, el colombiano Luis Díaz se roba las miradas en suelo europeo, pues parte como una de las cartas fundamentales en el equipo de Jürgen Klopp para enfrentar al Real Madrid en París. Sus brillantes actuaciones en el máximo certamen de clubes y en Inglaterra han dado pie para que hinchas y prensa británica pidan su titularidad en el duelo decisivo, el cual será su primero en su corta historia con los ‘reds’ a nivel europeo.

“Luis Díaz simplemente tiene que ser titular con el Liverpool ante el equipo de Carlo Ancelotti. El colombiano ha demostrado la amenaza que puede llegar a ser en el último tercio desde su llegada procedente del FC Porto en enero y espera provocar el caos en el escenario más importante”, manifestó en un artículo el medio local Liverpool Echo.

Luis Díaz espera ser titular para aportar su granito de arena en la consecusión de un nuevo título para el Liverpool. - Foto: Getty images

Un total de 6 goles y 5 asistencias en esta temporada son números base para decir que Díaz es uno de los mejores refuerzos en esta temporada, tanto en Inglaterra, como en el mundo. Incluso, en Europa y en suelo sudamericano han apuntado que el colombiano puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del planeta.

Así por lo menos lo aseguró en su momento el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, el cual tuvo en sus filas a Lucho cuando estuvo al mando del Junior de Barranquilla.

La anécdota del estratega que hoy se juega la clasificación al Mundial de Catar con su selección Costa Rica, fue contada por el portero de Alianza Petrolera, José Luis Chunga. En diálogo con Blu Radio, el golero reveló que “desde el primer momento en que lo subieron para entrenar (desde el Barranquilla FC), él demostró lo que iba a hacer”.

Y que cuando estuvo Suárez en el banquillo “siempre en las charlas técnicas se le acercaba a ‘Lucho’ y le decía: ‘serás el mejor jugador del mundo’”, contó el golero que fue llamado por la Selección Colombia para el juego amistoso del próximo 5 de junio.

Luis Díaz no cree su gran éxito

Liverpool se encuentra todavía en Inglaterra preparando todo el itinerario para viajar a París, donde buscará su séptima corona, la segunda bajo el mando de Jürgen Klopp. Para Lucho es un escenario diferente a todos los que ha vivido, pues en Colombia fue campeón con Junior, en Portugal con el Porto e incluso ya ha levantado títulos con los reds, pero ninguno tan importante como el de este sábado.

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”, dijo el guajiro este miércoles atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta cumpliendo con el Media Day que promueve la Uefa para cada club participante en la gran final. “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club”, añadió.

“A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia, por lo que estoy viviendo en Liverpool”, insistió.

La derrota en la Premier League a manos del Manchester City ya quedó atrás. El colombiano pasó la página y ahora se enfoca en “otro reto mucho más importante” frente al equipo de las remontadas en esta edición de la Champions, un Real Madrid que estuvo a punto de quedar eliminado en octavos, cuartos y semifinal, pero sacó la jerarquía para imponerse cuando ya lo daban por muerto.

Lucho terminó agradeciendo el apoyo que ha recibido de los colombianos. “Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”, concluyó.