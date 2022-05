Desde España alucinan con Díaz en el Liverpool mientras ‘le dan palo’ a James

Restan menos de 15 días para la definición del campeón en la Liga de Campeones. Final apasionante que tendrá la Liverpool de Luis Díaz y al Real Madrid en el que James Rodríguez tuvo un importante pasado.

No es de ocultar que en España por el volante creativo siempre hubo elogios y a la vez críticas, siendo las segundas las más relevantes tras su salida. Sin embargo, un sector del periodismo quedó con alguna afinidad hacia el colombiano y pesar de la mala fortuna que tuvo en la casa blanca del fútbol.

Es por esta razón, que el buen presagio de Rodríguez en España no hace dejar de lado lo que viene realizando Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra, sirviendo para que los mismos que dan ‘palo’ a James logren cambiar su concepto ante la figura colombiana de los ‘Reds’.

Tomás Roncero, del Diario AS, en las últimas horas sentenció sobre el 23 de Liverpool: “Buenísimo, los colombianos pueden estar orgullosos de su delantero Luis Díaz. Jugador impresionante, me tiene alucinado. Ha conseguido sentar a Roberto Firmino y a Diego Jota, o sea, dos delanteros de calibre y altura en el Liverpool y ya son suplentísimos”.

“Este tío [Díaz] es titular también. Junto a Mané y Salah, puf, forman un tridente… Luis Díaz, bueno no, buenísimo”, complementó.

Críticas a James

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane Lucho (Díaz)”, dijo el jugador hace un par de Díaz con relación a la final de la Champions League.

Después de esto y las constantes críticas por parte de seguidores del Real Madrid y demás, James volvió a transmitir este miércoles 11 de mayo para hablar del tema y charlar con sus seguidores.

En otro live que duró un poco más de una hora, James inició hablando sobre la polémica en las últimas horas, mostrándose un poco molesto. “Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba a ‘Lucho’. Todo lo que digo es polémica. En este momento ‘Lucho’ es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento”, dijo el jugador cafetero.

James Rodríguez en su paso por el Real Madrid. - Foto: Getty Images

“Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti”, agregó.

James mostró su malestar con lo publicado por algunos medios sobre su elección. “Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a Lucho le va bien, nos va bien a todos”, afirmó.

El volante también aseguró que más allá de lo publicado en medios, en España e Inglaterra tergiversan sus palabras, creando un ambiente en su contra.

El presagio de James no estuvo errado y en el país del Real Madrid la prensa no dejó pasar por alto lo expresado por el cafetero. Un acérrimo hincha y periodista del cuadro blanco tomó partido sobre las declaraciones e hizo duros reclamos a Rodríguez.

Días atrás, Roncero aseguró que el colombiano no había entendido la importancia de su paso por el conjunto ‘merengue’ y le acusó despecho: “James Rodríguez me parece que es un chico con mucha calidad, pero que no entendió lo que era el Real Madrid. Lo que no puede hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho”.

Finalmente, Roncero intentó darle un consejo al colombiano sobre cómo podría haber manejado la situación, en la que asegura podría alejar la confrontación: “Podía haberlo hecho al revés, yo voy con el Madrid, ‘con mi Madrid donde he estado’, y luego sí, ‘si gana Liverpool, me alegraré por mi compatriota Luis Díaz, que está en una gran temporada y lo ha fichado el Liverpool’ y queda como Dios en las dos partes, pero claro, lo fácil es confrontación”.