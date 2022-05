Estos son los convocados de la Selección Colombia para el amistoso ante Arabia Saudí

Después de la eliminación al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia afrontará el próximo 5 de junio un nuevo reto, con el objetivo de pasar ese trago amargo y enfocarse en lo que serán las eliminatorias después de la cita orbital.

Aunque aún no se define quién será el nuevo DT tras la salida de Reinaldo Rueda, la FCF ha encargado para dicho juego amistoso del 5 de junio a Héctor Cárdenas, técnico interino que ha venido trabajando con las divisiones menores.

Para dicho partido ante Arabia Saudita, nación que se encuentra clasificada a Catar, Cárdenas decidió hacer una convocatoria combinando la sangre experimentada con la nueva generación, brindándoles la oportunidad a jugadores que militan en Brasil, México y la liga colombiana.

Estos son los convocados

José Luis Chunga (Alianza Petrolera, COL)

Iván Arboleda (Newell’s Old Boys, ARG)

Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur, ING)

Jhon Lucumí (KRC Genk, BÉL)

Daniel Muñoz (KRC Genk, BÉL)

Helibelton Palacios (Elche CF, ESP)

Carlos Cuesta (KRC Genk, BÉL)

Yairo Moreno – CF Pachuca (MEX)

Éder Álvarez Balanta (Club Brujas, BÉL)

Kevin Agudelo (Spezia Calcio, ITA)

Eduard Atuesta (Palmeiras, BRA)

Kevin Velasco (Deportivo Cali, COL)

Luis Suárez (Granada CF, ESP)

Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt, ALE)

Juan Camilo Hernández (Watford FC, ING)

Steven Alzate (Brighton & Hove Albion F.C., ING)

Jhon Arias (Fluminense, BRA)

Luis Sinisterra (Feyenoord, NLD)

Óscar Estupiñán (Vitória SC, POR)

Jaminton Campaz (Gremio, BRA)

Las novedades

Para esta convocatoria, el estratega que tuvo paso por Deportivo Cali y otros equipos, decidió inclinarse por jugadores que atraviesan un gran momento en sus clubes. Es el caso de Jhon Arias, jugador de Fluminense que ha tenido actuaciones destacadas en suelo brasileño.

Sumado a él, llega Kevin Velasco, volante que se ha convertido en un baluarte fundamental en el esquema del profesor Rafael Dudamel en el Deportivo Cali.

Por otro lado, se destacan los regresos de jugadores como Iván Arboleda, arquero de Newell´s, Éder Álvarez Balanta y Jaminton Campaz.

Sinisterra, una de las claves en Europa y la Tricolor

La actualidad de los colombianos en el fútbol del exterior no puede pasar por un mejor momento. Jugadores como Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos y Luis Sinisterra han dejado la bandera del país en lo más alto con sus grandes actuaciones en Europa, llegando a las finales de los torneos de clubes más importantes.

Después de la consagración de Rafa Borré el pasado miércoles en la Europa League, la responsabilidad ahora recae en dos piezas fundamentales para sus equipos: Luis Díaz y Luis Sinisterra. Precisamente de este último se ha hablado bastante en las últimas horas, pues la figura del Feyenoord espera levantar el título de la Conference League y dar un paso más en la historia del fútbol colombiano en el Viejo Continente.

El delantero colombiano se ha robado todas las miradas en el fútbol europeo, pues además de ser el goleador del equipo de Países Bajos, es una de las cartas a fichar por otros clubes importantes, algo que sin duda alguna le daría un gran salto en su carrera y de paso tener más protagonismo en la Selección Colombia, con la que no tuvo mucha participación gracias a Reinaldo Rueda, según él.

El nacido en Santander de Quilichao aseguró, en charla con Caracol Radio, que sin duda alguna “merecía ser más convocado por la Selección de las que estuve”. Cabe resaltar que Sinisterra solo disputó cuatro juegos con la Tricolor (ante Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil).

Sin embargo, Sinisterra no se cierra a la Selección y dio un parte esperanzador para lo que viene, ya que Colombia no estará en el Mundial de Catar 2022. “Siempre estaré disponible para la Selección, eso es un orgullo, no sabemos qué piense el club. Son muchos partidos en la temporada… mi sueño es llegar a ser un gran jugador, uno de los mejores, ser también una gran persona. Quedar marcado en la historia de la Selección”, dijo el delantero.