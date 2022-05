“Merecía ser más convocado”, jugador de la Selección se fue con toda contra Rueda

La actualidad de los colombianos en el fútbol del exterior no puede pasar por un mejor momento. Jugadores como Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos y Luis Sinisterra han dejado la bandera del país en lo más alto con sus grandes actuaciones en Europa, llegando a las finales de los torneos de clubes más importantes.

Después de la consagración de Rafa Borré el pasado miércoles en la Europa League, la responsabilidad ahora recae en dos piezas fundamentales para sus equipos: Luis Díaz y Luis Sinisterra. Precisamente de este último se ha hablado bastante en las últimas horas, pues la figura del Feyenoord espera levantar el título de la Conference League y dar un paso más en la historia del fútbol colombiano en el Viejo Continente.

Luis Sinisterra puso gol y asistencia para su equipo. - Foto: ANP via Getty Images

El delantero colombiano se ha robado todas las miradas en el fútbol europeo, pues además de ser el goleador del equipo de Países Bajos, es una de las cartas a fichar por otros clubes importantes, algo que sin duda alguna le daría un gran salto en su carrera y de paso tener más protagonismo en la Selección Colombia, con la que no tuvo mucha participación gracias a Reinaldo Rueda, según él.

El nacido en Santander de Quilichao aseguró, en charla con Caracol Radio, que sin duda alguna “merecía ser más convocado por la Selección de las que estuve”. Cabe resaltar que Sinisterra solo disputó cuatro juegos con la Tricolor (ante Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil).

Sin embargo, Sinisterra no se cierra a la Selección y dio un parte esperanzador para lo que viene, ya que Colombia no estará en el Mundial de Catar 2022. “Siempre estaré disponible para la Selección, eso es un orgullo, no sabemos qué piense el club. Son muchos partidos en la temporada… mi sueño es llegar a ser un gran jugador, uno de los mejores, ser también una gran persona. Quedar marcado en la historia de la Selección”, dijo el delantero.

Finalmente, el ariete colombiano habló del nivel de sus colegas, en especial de Luis Díaz, actual figura del Liverpool y que también disputará una final continental. “Tenemos muchas condiciones en común con Díaz, somos jugadores que nos gusta tener el balón, tenemos gol. Tengo buena relación con él, nos felicitamos, estoy muy feliz por él”, concluyó.

Por lo pronto, Sinisterra se enfoca en lo que será el cierre de la temporada con el duelo más importante que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de mayo ante la siempre complicada Roma, dirigida por el luso José Mourinho.

“El National Arena de Tirana acogerá tanto la primera final de la Uefa Europa Conference League, como la primera final que se juega en Albania el próximo 25 de mayo”, confirmó en un comunicado la Uefa, el máximo ente del fútbol europeo.

“La Arena Kombëtare de Tirana, estadio con capacidad para 21.690 espectadores, acogerá la primera final como anunció el Comité Ejecutivo de la Uefa el 3 de diciembre de 2020. Y de forma muy apropiada para la nueva competición, también será la primera final de una competición Uefa que se dispute en Albania.

El estadio abrió sus puertas en noviembre de 2019 con un clasificatorio europeo entre Albania y Francia. Fue construido con la ayuda del programa de asistencia HatTrick de la Uefa en el lugar del antiguo Qemal Stafa Stadium, justo en el centro de la capital albanesa”, agrega.

Final Conference League

Feyenoord (HOL) vs. Roma (ITA)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Arena Kombëtare (Albania)