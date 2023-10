Técnico de Atlético Huila no aguantó y cargó nuevamente contra el arbitraje en su última caída: “Uno pide justicia”

Estos equipos se van jugando una final en cada jornada, pues matemáticamente no hay nada firmado a puño y letra. En caso de culminarse el torneo, estarían descendiendo Huila y Magdalena; sin embargo, quedan varios exámenes por delante y, si bien el objetivo radica en permanecer inscritos en la A, los resultados no dan tregua.

Diego Corredor y su feroz crítica al arbitraje de Bismarks Santiago

“Venimos así varias fechas y pedimos justicia por lo que nos estamos jugando. Hoy es lamentable el rendimiento de Bismarks Santiago en el penal, la apreciación no es correcta porque da unas explicaciones que no son. La primera jugada en la que tira un planchazo Cetré es para roja directa, no lo hace; en la segunda le mete un manotazo a Faber Gil y era roja, pero no lo sanciona”, indicó el estratega.