Técnico de Atlético Huila se quejó por el arbitraje en partido ante Millonarios: “lo estamos sufriendo”

No obstante, los opitas no se rindieron y, diez minutos más tarde, por medio de un cobro penal capitalizado por Marcus Vinicius Felicio, lograron empatar el marcador.

La molestia del técnico de Huila por el arbitraje

Posteriormente, se refirió sobre el arbitraje y recordó el incidente ocurrido en el partido frente Águilas Doradas, donde según él, la reposición del tiempo no estaba acorde al tiempo realmente perdido. “Salimos tristes porque no hay un arbitraje serio. Si son siete, son siete, no diez ni nueve. No es hasta que hagan el gol. En Neiva con Águilas se perdió mucho tiempo y reponen cuatro. No sé cómo es la forma de la reposición o cómo ven ese tema los jueces. Estamos un poco aburridos por lo que está pasando. Nos toca competir, levantar la cabeza y jugar los partidos que vienen con la misma actitud”, agregó Diego Corredor.