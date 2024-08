- Técnico de James Rodríguez expone dura realidad tras haber sido anunciado en Rayo Vallecano

“Darle la bienvenida al club. No llevo mucho tiempo pero a todos le digo lo mismo. Tienen la puerta del staff abierta y queremos facilitarle la adaptación al máximo ”, destacó.

“Es un reto. Mi ánimo es que no debe dejar lo que ha conseguido en el mundo del fútbol. Mi experiencia con gente que ha tenido muchos partidos en la élite es que son muy trabajadores y espectaculares a nivel humano (...) Me ilusiona que un club como el Rayo sea objeto de deseo y los jugadores con tal carrera quieran estar aquí. Ahora me toca a mí, como guía, que esté cómodo y sacar el máximo rendimiento”, aseveró.