“Tenemos cuentas pendientes”: Van Gaal, técnico de Países Bajos, a la selección Argentina

El próximo viernes 9 de diciembre, Países Bajos y Argentina protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de los cuartos de final del Mundial de Qatar, debido a lo que representan las dos selecciones en la competición y el historial de enfrentamientos.

Asimismo, los dos equipos hasta el momento han demostrado una idea de juego clara, motivo por el cual ninguna es favorita. En ese orden de ideas, se espera un juego cerrado y con pocas opciones de gol. Además, no se descarta que el partido se defina por la vía de los penales.

Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto tendencia las declaraciones del adiestrador de Países Bajos, Louis van Gaal, ya que afirmó que la selección europea tiene “cuentas pendientes” con Argentina.

Cabe mencionar que el último enfrentamiento de Países Bajos con los sudamericanos fue en el Mundial de Brasil 2014, donde el técnico de los neerlandeses era el mismísimo Van Gaal, mientras que para Argentina era Alejandro Sabella.

El encuentro en los 90 minutos terminó empatado a cero goles, motivo por el cual se llegó a disputar el tiempo extra y posteriormente se llegó a los cobros desde el punto penal, donde Sergio el ‘Chiquito’ Romero se hizo héroe y atajó dos penales, dándole así el pase a Argentina a la gran final.

En ese orden de ideas, el adiestrador manifestó lo siguiente: “todavía tenemos una cuenta pendiente. No me gusta recordarlo, porque pensé que ganaríamos y también me cambié por la victoria entonces. Me gustaría convencer a la gente de casa para que vaya a ver el partido y nos anime”.

Además, agregó: “Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”.

Finalmente, Van Gaal recalcó que Países Bajos tiene todo para ser campeón, aunque tiene presente que no será un camino fácil, pero según él pueden lograrlo.

¿Qué se necesita para que se dé una final entre Messi y Ronaldo en Qatar?

Quizás el mayor anhelo de los amantes del balompié es ver a Portugal enfrentándose en la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 con Argentina, no tanto por el historial entre ambas selecciones, que no deja de ser llamativo, sino por ver cara a cara a los dos mejores futbolistas del siglo XXI, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Como van las cosas en la Copa Mundo es probable que ambas estrellas lleguen a encontrarse, no solo por estar situadas en cuadros diferentes, sino porque en octavos de final sus selecciones ganaron con contundencia. La Albiceleste venció 2-1 a Australia, aunque el marcador se quedó corto para las acciones de gol que generó, y el conjunto luso derrotó 6-1 a Suiza, con Gonçalo Ramos como figura al anotar triplete.

Argentinos y portugueses podrán verse en el campo de juego en la final del Mundial o en la lucha por el tercer puesto, dependiendo de que ambos avancen al tiempo en las rondas de eliminación que se avecinan.

En caso de que la escuadra sudamericana triunfe en el partido programado el viernes 9 de diciembre ante los neerlandeses, enfrentaría a Croacia o Brasil en semifinales. A la canarinha, Argentina no le teme: la venció en la final de la más reciente edición de la Copa América; distinta es la situación con Croacia, ante la que perdió en Rusia 2018.

Y Portugal, ¿qué?

Para llegar a la final de la Copa Mundo, Portugal deberá derrotar a una difícil selección de Marruecos, que llegará con el envión anímico de vencer en octavos de final a España, una de las favoritas al título. El reto será anotarle a Bono, considerado por algunos como el mejor guardameta en lo que va de torneo.

En caso de vencer, se encontraría en semifinal con uno de dos rivales que a lo largo del torneo han sido avasallantes: Francia, que está defendiendo con creces el campeonato de Rusia 2018, o Inglaterra, que no ocupa el primer lugar desde 1966.