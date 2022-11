‘Tiktoker’ descubre el lugar donde vivían trabajadores migrantes en Qatar y que en próximos meses van a demoler

El pasado 20 de noviembre, en Qatar inició el evento de fútbol más importante del mundo, donde 32 selecciones se disputan el título. Sin embargo, el país se encuentra en el ojo del huracán debido a la controversia que han generado las violaciones a los derechos humanos de inmigrantes y la comunidad LGBTQIA+, afirma la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La Federación le pidió a la Fifa y a sus 14 patrocinadores de la Copa del Mundo 2022 que las víctimas de ese país fueran restauradas. Esto porque, según la organización, a pesar de que Qatar es anfitrión y construyó estadios y hoteles para darles la bienvenida a todos aquellos que desean asistir a este evento deportivo, ese territorio “esconde miles de muertes, recurrentes abusos de los derechos humanos y un historial medioambiental desastroso”, precisó.

La FIDH enumera las violaciones que estaría cometiendo Qatar con los inmigrantes, las mujeres, la comunidad LGBTQIA+, la oposición política, entre otros.

📍#Qatar 🇶🇦



⚽️ ¡La @fifaworldcup_es, uno de los mayores eventos deportivos, debe servir para promover los #DerechosHumanos en todo el mundo!🌍



✊La #FIDH pide a la #FIFA y a los patrocinadores del Mundial 2022 que se comprometan con los #DerechosHumanoshttps://t.co/rNttHchfzl — FIDH (@fidh_es) November 3, 2022

Por ejemplo, en 2013, la FIDH envió en su momento, al expresidente de la Fifa, Joseph Sepp Blatter, una carta explícita en la se hablaba de los más de 300 trabajadores que murieron tras labores arduas de construcción en pro de este Mundial, debido a las malas condiciones laborales que tenían.

“Qatar sigue negándose a investigar las causas de la elevada tasa de mortalidad de estos trabajadores, la mayoría de los cuales eran jóvenes y sanos”, se puede leer en un comunicado emitido por la FIDH.

La Organización les pide a los socios y patrocinadores de la Fifa usar “su influencia para mejorar la situación e instar (...) al Gobierno catarí a que compensen a los trabajadores y a las familias de las víctimas que han sufrido las violaciones cometidas en el período previo al evento”, señala.

El inglés Rob Dawley no solo decidió ir a ver jugar a su selección, sino visitar y conocer muchos lugares de este país, esos que, según cuenta, los medios de comunicación no visitarían ni mostrarían.

Muestra de ello es un video publicado en su cuenta de TikTok @dawleycb5 que suma más de un millón de reproducciones, donde describe el paraje “increíble” que se encontró.

“Encontré un apartamento abandonado en Qatar. ¿Alguna vez te preguntaste cómo era vivir en Qatar como trabajador migrante? #fyp #worldcup #qatar #doha #abandonedplaces”, es el texto que acompaña el clip.

El joven explica que decidió “explorar” el país en los días que no jugaba su equipo y llegó a la ciudad de Mesaieed. Para poder llegar, se subió al metro “y me encontré en la parada de autobús con alguien llamado Hassan, me dijo que era un médico migrante y que vivía en un campamento cercano”.

Desafortunadamente, al llegar allí, no lo dejaron entrar, por lo que relató: “Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad de Messaieed y no podía creer lo que estaba viendo. Me fascinan las torres de apartamentos (...) había entre 25 y 30 de ellas completamente abandonadas (...) y no podías entrar a las instalaciones”.

Cuenta que había señales que le impedían ingresar, que aunque pensó que podía infringir la norma, recordó: “Estoy en Qatar”. Sin embargo, logró hablar con dos personas de seguridad, quienes le dieron un recorrido por el lugar, asegurando que iba a ser destruido en algunos meses.

Según relata Dawley, quienes lo llevaron a inspeccionar dichos hospedajes, le dijeron que eran de los trabajadores que construyeron los estadios para el Mundial, mismos que en las imágenes se observan grandes y espaciosos.

El joven ha recibido cientos de comentarios, como el siguiente: “Cuando trabajaba como constructor en mis primeros años, vivíamos en barracas de contenedores. Hubiera preferido un apartamento así”.