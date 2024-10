Titular confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a Chile: Lorenzo hizo cambios

Así va la Selección Colombia

¿Gareca se va?

El estratega argentino prefirió desligarse de todos los rumores que se escuchan en la prensa. “Quiero sacar un buen resultado acá, es lo más importante. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo, sacar un buen resultado que puede ser empatando el partido y no me gusta. Vengo a ganar, uno sale siempre a ganar, puede empatar si el trámite sirve y deja buenas sensaciones”, advirtió.

Gareca afirmó que está “mentalizado en la selección chilena, no se me cruza otra cosa que no sea sacar un buen resultado. Estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso. No puedo tomarme el atrevimiento de que, pase lo que pase, uno va a seguir y es lo que quiero”.