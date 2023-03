Tolima vs. Junior | Canal y hora para ver el segundo duelo de colombianos en Copa Sudamericana

Santa Fe respiró después de una mala campaña en la Liga Colombiana. El oxígeno se lo dio la Copa Sudamericana y el triunfo llegó gracias a los goles de Dairon Mosquera y Wilfrido de la Rosa ante Águilas Doradas de Rionegro.

Por el equipo paisa anotó Jean Pineda. De esa manera, los cardenales se clasifican a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y conocerá su rival en el sorteo del próximo 22 de marzo.

Independiente Santa Fe celebra uno de los goles ante Águilas Doradas. - Foto: AFP

El turno de este jueves 9 de marzo es para Tolima y Junior de Barranquilla, que se medirán en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los pijaos llevan cinco juegos sin conocer la victoria con tres empates y dos derrotas. Junior tampoco tiene el mejor panorama en Colombia, en la misma cantidad de partidos disputados solo ha ganado uno, empatado dos y perdido dos.

Por eso el duelo internacional es de equipos necesitados, con dos técnicos que están en duda.

Los dirigidos por Hernán Torres tienen como principal novedad el arquero Christian Vargas, que entró a convocatoria en reemplazo de Juan Camilo Chaverra, ausente por un trauma en la rodilla. Vuelve Juan Manuel Valencia y Brayan Gil.

“La hinchada dice: ‘hasta cuándo Hernán Torres’... eso lo decidirán los dueños del equipo. La hinchada tiene que estar indispuesta porque no se gana y yo le hallo la razón: que siempre cuando el equipo no funciona, o no consigue los resultados, el técnico es el culpable y esa es la verdad del fútbol, lo dice cualquier persona”, dijo el orientador ´pijao´ después del partido con el Deportivo Pereira y agregó.

“Cuando no se consiguen los resultados siempre se le apunta al técnico, no importa qué pase o que suceda. Estoy tranquilo, porque estoy haciendo mi trabajo como es: con honestidad, con transparencia y con intensidad”, puntualizó.

Hernán Torres Oliveros deja en claro que, pase lo que pase en el juego ante Junior, por la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, en su mente no pasa el renunciar a la dirección técnica del Deportes Tolima. pic.twitter.com/VM9GDNNCi7 — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) March 8, 2023

Deportes Tolima ya está condenado a la eliminación en este segundo semestre - Foto: Dimayor

Tampoco estarán Jeison Stiven Lucumí, Nicolás Giraldo y el extremo Kevin Pérez.

Los de curramba tendrán el regreso a la convocatoria a Fredy Hinestroza, Didier Moreno, Nilson Castrillón, Cariaco González y el arquero Jaime Acosta.

La baja más notable de Junior será el uruguayo Federico Andueza, quien se recupera de una fisura en su peroné derecho.

“No es un secreto que en un partido como estos el jugador no necesita motivación. Estamos todos, incluido el cuerpo técnico, con muchas ansias y con ganas de hacer todo bien. Estamos motivados para hacer las cosas de la mejor manera. Este es un juego diferente, puede ser el más importante del semestre y cuerpo técnico y jugadores estamos comprometidos. Hay que tener muy en cuenta los entrenamientos y veremos si hacemos algún cambio dependiendo de lo que traiga el juego”, dijo Arturo Reyes en conferencia de prensa.

Este partido, que es único, dejará al ganador de un encuentro por segunda vez en la historia con ganancias de 900.000 dólares.

Junior de Barranquilla, equipo del fútbol colombiano. - Foto: DIMAYOR - @brendak2307

¿Cómo formarán los equipos?

DT: Hernán Torres

Deportes Tolima: William Cuesta-Juan Arboleda, Julián Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández-Cristian Trujillo, Carlos Esparragoza-Facundo Boné, Yeison Guzmán, Jeison Lucumí-Juan Caicedo

DT: Arturo Reyes

Junior: Sebastián Viera-Walmer Pacheco, Iván Scarpetta, José Ortiz, Edwin Herrera-Leider Berdugo, Homer Martínez, Juan Quintero-Luis Sandoval, Carlos Bacca, Omar Albornoz.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Hora: 7:00 p.m.

TV: ESPN y e Star+.