Tras vencer a Colombia, desde Bolivia hacen insólito reclamo para Eliminatorias: “Es criminal”

“Fue un golpe duro porque queríamos sacar un mejor resultado. Si les puedo decir, después de unos días, que la verdad es inhumano jugar allí . Es inhumano, aunque yo dije que no hay que poner excusas”, había declarado Fernando Batista.

Sonríe Néstor Lorenzo: se confirma noticia que cae de perlas para el Colombia vs. Uruguay

“Es criminal donde nos quieren llevar a jugar, qué tal que se corte la luz en pleno partido 8 de la noche. Ojalá que no pase eso en Ecuador, por eso no nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz, es inhumano”, relató un periodista.