Medio español destapa problema de Íñigo Pérez con James Rodríguez; salpican a la Selección Colombia

El portal recordó unas palabras del mismo Íñigo Pérez sobre la adaptación de James en el Rayo Vallecano. “James necesitó un período de adaptación, ya está adaptado, ya juega. Si allí juega y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea y más sus seguidores, se debe a que yo elijo a unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores. Yo elijo a los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, que no quiere decir que él no me pueda acercar”, se reseñó.