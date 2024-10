“Sufrí bastante”: Luis Muriel se desahoga y estalla por suceso que lo marcó en Selección Colombia

Enfurecido por dicho señalamiento, se desahogó en vivo: “ De mí decían cantidad de cosas. Hasta ahora me siguen acusando de haber hecho cajón y yo en la Selección tenía menos peso que nojoda… Y me acusaron cuando perdimos ante Ecuador”.

Consejo a la selección por críticas

“Me di cuenta en esta doble fecha con Jhon Córdoba, pasaron estos dos partidos que no pudo marcar con Bolivia, que no pudo marcar ante Chile y la gente ya empieza, pero cuando estaba la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero y esas cosas hacen que el jugador pierda confianza y eso no sirve (…) Toda crítica constructiva tomarla”, dijo sobre el caso.

¿Cali o Junior?: su vuelta al FPC

Nacido en Santo Tomás, Atlántico, con raíces costeñas, Muriel ha dicho abiertamente que jugar en Junior de Barranquilla no es algo que no pueda darse: “No lo descarto. De aquí a allá no sé qué pueda pasar. Para mí, es un sueño. No quiero decir que dentro de seis meses se vaya a dar. Después hay muchos factores”.