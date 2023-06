Triste adiós: prensa italiana confirma la decisión final de Juventus con Juan Guillermo Cuadrado

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

La ilusión de Juan Guillermo Cuadrado por renovar su contrato con Juventus parece desvanecerse este miércoles. Dos importantes medios deportivos en Italia aseguran que el club bianconero ha descartado su renovación y ya visualizan opciones en el mercado de fichajes para reforzar la banda derecha tras esta salida y la grave lesión de Mattia de Sciglio.

Gazzetta dello Sport publicó en su portal web que la dirigencia sí estuvo revisando el caso de Cuadrado, pero nunca llegó a hacer una oferta formal, desmintiendo de esa manera las declaraciones que el jugador había hecho, apenas unas horas antes, desde la concentración de la Selección Colombia en España.

“El club ha decidido no prorrogar el contrato, a punto de expirar, del colombiano de 35 años, con un salario alto y al regreso de una temporada nada brillante”, apunta dicho medio.

Cuadrado fue un jugador de altibajos durante la temporada que terminó hace poco, sin embargo, asumió la titularidad para la recta final y respondió con un nivel que hizo recordar sus mejores épocas en Europa. Como líder aportó para llegar a la semifinal de la Europa League y ayudó a recortar diferencias con los rivales directos, por los puestos internacionales en la Serie A, pero no alcanzó para convencer a la dirigencia de darle un año más.

Después de varias temporadas, Juventus no estará ni en Champions ni en Europa League, situación que impactará directamente en las finanzas de un club ya afectado por las sanciones de presuntos fraudes administrativos.

A dicha información se sumó Sky Sports Italia, coincidiendo con la Gazetta en que Juventus evaluó el caso y prefirió buscar opciones en el mercado que le permitan iniciar un proyecto a futuro.

“El contrato de Juan Cuadrado, que vence el 30 de junio, no será renovado y pese a las palabras del colombiano, que recientemente había declarado que esperaba llegar a un acuerdo con los bianconeri, el club ha decidido que no se quedará en Turín”, apunta la sucursal italiana del reconocido medio inglés.

En primera instancia, el reemplazo de Cuadrado será Andrea Cambiaso, jugador de la cantera, que regresará luego de un año de préstamo en el Bologna. Entre las opciones que tienen en carpeta para reforzar el lateral derecho están Lucas Vásquez, jugador del Real Madrid, y Emil Holm, revelación de esta temporada con el descendido Spezia.

Desilusión para el ‘panita’

Ambos artículos de la prensa italiana centran su atención en las declaraciones que dio Cuadrado el martes y que abrían la posibilidad de sentarse a negociar con la dirigencia de Juventus una vez terminara su participación con Colombia en los amistosos ante Irak y Alemania.

“Estoy tranquilo y contento en la Juve, me han hecho una propuesta, pero no estoy pensando en eso, les he dicho que hablamos después de la selección”, fueron sus palabras en la atención a medios.

La idea de Juan Guillermo era demostrar que estaba al nivel de sus compañeros y luego decidir con calma lo que pasará con su futuro. “Me siento como en casa y esperamos llegar a un buen acuerdo para seguir en la élite. Las demás ligas vienen creciendo, yo creo que si estás jugando y rindiendo, puedes ser tenido en cuenta para el llamado del profe”, insistió.

El ‘Panita’, como lo llaman al interior del vestuario juventino, cumplió el mes pasado la edad de 35 años, muchos de ellos dedicados a una laureada trayectoria como representante del país en el ‘viejo continente’.

En su palmarés tiene 13 títulos oficiales, 11 de ellos con la camiseta de Juventus, equipo en el que ha sabido compartir campo de juego con grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci y Ángel Di María, entre otros.