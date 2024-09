Uefa destapa lío mundial: aceptó error arbitral que le dio el título de la Eurocopa a España

Bastian Schweinsteiger, gloria de Alemania en ARD : “ Eso tiene que explicarlo alguien . Claro, no es intencional. Pero la mano no está sobre el cuerpo. Mi corazón sangra cuando veo algo así. Toni Kroos podría haber recibido una tarjeta amarilla-roja hoy, pero tuvimos suerte. Pero tuvimos mala suerte en esa jugada”.

En su momento, el infractor se ‘lavó las manos’ sobre lo sucedido, aceptando que sintió temor, pero acataba las decisiones tomadas: “Cuando me dio en la mano vi que el árbitro rápido dijo que no y eso me dejó tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está”.