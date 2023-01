Video | El desgarrador llanto de la madre de Dani Alves luego de hablar con sus abogados

Dani Alves, estrella del fútbol brasileño, cumple este viernes una semana de su arresto en Barcelona. Luego de acudir a declaración por una denuncia de abuso sexual, el defensor fue detenido y luego puesto en prisión provisional mientras la justicia española reúne testimonios y pruebas en su contra.

Alves ha estado en boca de todo el fútbol mundial, incluidos excompañeros suyos como Xavi Hernández, actual técnico del Barcelona, que admitió estar “en shock” por la noticia. “Me sabe mal por Dani, porque lo conozco. Me sorprende por cómo ha sido cuando estaba con nosotros”, dijo en una rueda de prensa.

A medida que pasan los días, los relatos de los testigos y las pruebas encontradas en la discoteca Sutton hacen más difícil que el jugador de 39 años salga bien librado del caso, razón que incluso ha provocado que su esposa, la española Joana Sanz, haya borrado todas las fotos en Instagram y, al parecer, le haya quitado el apoyo incondicional que mostró antes de su detención.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el 2016 a través de un amigo en común - Foto: Getty Images

A Dani le queda entonces el respaldo de la familia, que este jueves aterrizó en Barcelona para estar más de cerca al proceso. Lúcia Alves, madre del futbolista, acudió a una reunión con el nuevo equipo de abogados que maneja el caso, encabezados por Cristóbal Martell, el mismo letrado que ayudó a Lionel Messi en su juicio por fraude fiscal hace unos años atrás.

Al salir de la oficina, acompañada de dos familiares, la madre del brasileño se mostró visiblemente afectada por la difícil situación y prefirió no mencionar palabra a una reportera de La Vanguardia que le hizo algunas preguntas al respecto de la denuncia. Cuando le cuestionó sobre la inocencia de Dani, la mujer se remitió a asentir con la cabeza, lo que corrobora la versión conocida hace unos días por medio de Ney, el hermano mayor.

“Mi hermano cayó en una trampa. Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera”, escribió a Antena 3, confiando en la inocencia de Dani. “Estamos sufriendo mucho con todo esto, estamos en un juego de ajedrez. Veo cosas dudosas que no se están haciendo bien”.

En nombre de sus seres queridos, Ney aseguró que irán hasta el final para defender el buen nombre de su hermano. “Pase lo que pase, tu bien mayor, que es tu familia, está dispuesto a dar la vida si es necesario para sacarte de esta, porque sabemos el ser humano que eres”, dijo.

Ney Alves y Dani Alves durante una presentación musical - Foto: Instagram oficial Ney Alves.

Pesan las pruebas en su contra

Del otro lado del caso, hay confianza en que las pruebas son suficientes para lograr una condena. La víctima, una mujer de 23 años, de la cuál aún no se ha revelado el nombre, ha rechazado cualquier tipo de indemnización y le pidió a su abogada que haga todo lo posible para que Dani Alves sea condenado a prisión por el delito de abuso sexual.

“Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha indicado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues no ha utilizado preservativo. También tiene tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde el testimonio”, contó la abogada de la denunciante en UOL.

Según Ester García, su defendida no consumió ningún tipo de alcohol, algo que da más veracidad a su relato en contra del brasileño. “Independientemente de cómo termine el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie le creería jamás a una chica como mi cliente. Muchas mujeres que no lo denuncian cuando se trata de un personaje público por la dificultad a nivel emocional y judicial, pero creo que en este caso termina como termina –espero que termine con una condena–, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, agregó.