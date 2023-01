Abogada de la víctima de Dani Alves entrega desgarradores detalles: asegura que no ha podido dormir

Las repercusiones sobre el caso del futbolista brasileño Dani Alves siguen saliendo a la luz pública. Las pruebas en contra cada vez hunden más al jugador que se encuentra recluido en una prisión de Barcelona. La última razón para sentenciar más a Alves es un video grabado por error al momento en el que los oficiales de policía llegan a la discoteca Sutton la noche del 30 de diciembre de 2022.

Según El Periódico, uno de los uniformados estaba equipado con una cámara de pecho que no desactivó a la hora de realizar el procedimiento. En ese video, que terminó siendo una prueba más a favor de la presunta víctima, se ve el momento en el que relata lo sucedido en el baño del reservado, donde, según su testimonio, fue “penetrada violentamente” en varias oportunidades por Alves.

Este material coincide con otro testigo, un portero del lugar, que confirmó que Alves se demoró muy poco en el bar, pero también relató el momento en el que la mujer bajó desconsolada del VIP buscando a la seguridad del sitio.

Una vez escucharon la gravedad de los hechos, el personal de Sutton activó el protocolo contra agresiones sexuales, habitual en bares de este tipo en España, lo que provocó el desplazamiento de los oficiales y, como consecuencia, el video del que hablan varios medios catalanes que siguen de cerca el día a día del proceso.

Dani Alves, jugador capturado por abuso sexual. - Foto: Getty Images

La abogada de la víctima habla

Ahora bien, luego de todas estas pruebas, la abogada de la víctima decidió salir a dar una entrevista de todo el proceso que se ha llevado en el caso de su cliente que según ella “no ha podido dormir”. La jurista afirmó que la mujer tuvo que usar medicamentos antivirales para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), ya que el jugador no usó condón cuando habría cometido el crimen.

“Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha indicado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues no ha utilizado preservativo. También tiene tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde el testimonio”, contó en las últimas horas en charla con el medio brasileño UOL.

Según Ester García, la víctima no consumió ningún tipo de alcohol, algo que da más veracidad a su relato en contra del brasileño. “Independientemente de cómo termine el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie le creería jamás a una chica como mi cliente. Muchas mujeres que no lo denuncian cuando se trata de un personaje público por la dificultad a nivel emocional y judicial, pero creo que en este caso termina como termina –espero que termine con una condena–, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, agregó.

Dani Alves, jugador brasileño. - Foto: PA Images via Getty Images

¿Quién defenderá a Alves?

Después de pasar las primeras horas en esta cárcel, este martes se conoció la nueva jugada en la búsqueda de sacarlo de prisión y limpiar su nombre. La defensa del futbolista de 40 años de edad contará con un reconocido abogado, mismo que contrató Lionel Messi en su caso por fraude fiscal.

“Cristóbal Martell será el nuevo abogado de Dani Alves. El fundador de Martell Abogados compartirá la defensa del exfutbolista brasileño, con el que hasta ahora ha sido abogado del jugador Miraida Puente Wilson”, informó este martes La Vanguardia.

Ahora, con este abogado a los servicios del jugador que estuvo con Brasil en Qatar 2022, deben “presentar el recurso ante la Audiencia de Barcelona este martes”.

“A Cristóbal Martell se le tiene por uno de los mejores abogados en su especialidad, sobre todo por su fama de alcanzar pactos judiciales o extrajudiciales beneficiosos para sus populares clientes”, agrega el medio español.

De momento, a Dani Alves solo le queda permanecer en el centro penitenciario mientras Cristóbal Martell trabaja con los demás abogados que llevan el caso.