Testigos agravan más la acusación contra Dani Alves: cuentan que abusó de otras dos mujeres

Dani Alves sigue encarcelado en Barcelona mientras continúa la investigación por la grave denuncia de abuso sexual en su contra. Después de enviarlo a prisión preventiva, el juzgado ha seguido recolectando declaraciones de testigos que estuvieron presentes aquella noche en la discoteca Sutton, incluidas las dos mujeres que acompañaban a la denunciante.

La prensa española ha estado excavando en los expedientes, buscando más detalles de la reconstrucción que hacen las autoridades. Entre los relatos más fuertes, después del de la presunta víctima, se encuentran versiones de los miembros de la seguridad y las acompañantes, que acusan al brasileño de sobrepasarse con ellas antes de haber llevado a la mujer al baño en el que, de acuerdo a su testimonio, la habría violado.

Cabe recordar que Alves estaba ubicado en una zona VIP del Sutton, desde donde envió un mensaje a las mujeres por medio de un mesero. Después de tanto insistir, accedieron a sentarse con el jugador y otro acompañante, momento en el que comenzaron las insinuaciones.

Una de las acompañantes, que se identificaron como una prima y la amiga de la denunciante, le manifestó a la policía de Barcelona que el futbolista intento manosearla con violencia en más de una oportunidad, pero logró zafarse y se alejó del lugar. Este comportamiento coincide con la declaración de la denunciante, que aseguró ver como “tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”.

El momento en que un carro de policía abandona la corte para transportar a Dani Alves hacia la prisión - Foto: REUTERS

Las declaraciones de las acompañantes, revelados por el diario español La Vanguardia, dejan en una situación mucho más complicada a Dani Alves de cara a un proceso en el que este martes cambió de abogado, nombrando a Cristóbal Martell, reconocido por haber ayudado a Lionel Messi a safar de la prisión cuando era acusado de fraude fiscal.

El problema es que los testigos coinciden en que si hubo contacto entre Alves y la joven de 23 años, lo que pone en duda las declaraciones iniciales que dio en un programa de televisión en España, donde declaró que no la conocía y nunca la había visto en su vida. El portero de la discoteca, por ejemplo, confirmó que Alves se demoró en el bar, pero también relató el momento en el que la mujer bajó desconsolada del VIP buscando a la seguridad del sitio.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún - Foto: Getty Images

Estos testimonios también han revelado la identidad del sujeto que estaba junto a Dani Alves en la zona reservada para personalidades famosas. Se trata de Bruno, un chef brasileño, que incluso, de acuerdo a las palabras de la prima, se quedó unos minutos más en el bar y días después le ofreció, a través de Instagram, su colaboración en lo que necesitaran.

De acuerdo al medio mencionado, las capturas de dicha conversación ya fueron entregadas a las autoridades y juegan una pieza clave en la reunión de pruebas en contra del defensor de 39 años, que puede afrontar una condena de entre 4 y 12 años de prisión por un delito que es fuertemente castigado en España e incluso tiene designada una unidad estatal contra las agresiones sexuales.

Dani Alves fue detenido el viernes por la policía de Barcelona - Foto: AFP

Los Mossos d’Esquadra, como se llama a la policía catalana, siguen recolectando más testigos en un caso que se ha tomado la agenda en España y que tiene al jugador contra las cuerdas, mucho más después de la declaración de la presunta víctima que ha sido coherente con los datos encontrados en el lugar de los hechos. Incluso, la prensa de ese país destaca que la mujer identificó un tatuaje que tiene Alves en su zona íntima, detalle que toman como prueba clave en su contra.

De acuerdo a TV3, ante la jueza, el brasileño mencionó hasta tres versiones distintas que no coinciden con las versiones de los testigos, incluidos los miembros de seguridad de la discoteca. Primero repitió que no la conocía, luego que la vio en el bar, pero no pasó nada y por último, siempre según el medio catalán, terminó diciendo que ella se le abalanzó en un momento de la noche.