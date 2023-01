“Tengo mucho miedo”: mujer que denunció a Dani Alves por presunto abuso sexual revela más detalles de lo ocurrido

Un revuelo mundial se ha generado desde el pasado viernes -20 de enero- cuando un juez ordenó la detención del futbolista brasileño Dani Alves, quien fue denunciado por una mujer por presunto abuso sexual en una discoteca la noche del 30 de diciembre. Luego de escuchar la declaración de la denunciante, el Juzgado 15 decretó que quedará bajo arresto de los Mossos d’Escuadra, la Policía de Cataluña, de manera provisional.

Bajo este contexto, el jugador fue trasladado de inmediato a la cárcel de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, que se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona. Allí, el jugador pasó sus dos primeras noches, donde según fuentes cercanas, se le vio cabizbajo y en silencio, dando muestras de lo acongojado por la situación.

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún - Foto: Getty Images

Nuevos detalles

Si bien en días anteriores, el medio ‘El Periódico’ había entregado detalles de lo que sucedió ese día entre la víctima y Dani Alves. En las últimas horas de este lunes, la propia mujer fue quien reveló sucesos inéditos de lo sucedido en la discoteca de Sutton de Barcelona.

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, dijo en una parte de la declaración de la mujer que fue revelada por ‘La Vanguardia’. Seguido a esto, la víctima contó que Alves la encerró en un baño del lugar donde ocurrió la violación.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, agregó. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”, contó lo sucedido en aquel baño.

Alves estuvo convocado al Mundial de Qatar 2022 antes del día en el que sucedieron los hechos - Foto: Getty Images

La mujer cuenta que Alves le “subió el vestido” y que ella mostró resistencia. Sin embargo, el futbolista la habría tirado al suelo y la obligó a tener sexo oral. Ante esto, nuevamente la joven se resistió, pero el deportista la agredió físicamente con “bofetadas”.

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, comentó la víctima, quien luego dijo que Alves le dijo que no podían salir al tiempo tras haberla violado.

Finalmente, la denunciante asegura que siente “miedo y mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”.

"Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular"



Esto recoge @elperiodico sobre la declaración de la denunciante de Dani Alves pic.twitter.com/0frbDV4x4X — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 23, 2023

Alves se contradice

Aunque el jugador ha negado todo vínculo con la mujer que lo acusó de presunto abuso sexual, en las últimas horas se han sacado a la luz unos videos comprometedores que complicarían su caso. “No la conozco, nunca la vi”, dijo de la denunciante. “Me gustaría desmentir todo”, añadió, confirmando que estuvo en la discoteca “disfrutando”, pero “sin invadir el espacio de los demás”.

Ante esto, el diario español El periódico, que ha estado al tanto de los últimos detalles del caso, el jugador se ha visto comprometido por una versión que fue desmentida por las autoridades al revelar una serie de videos de las cámaras de seguridad del recinto donde se encontraba la noche del 30 de diciembre, cuando habría forzado a una mujer para tener sexo con él.

El contrato de Dani Alves con Pumas fue rescindido el viernes pasado - Foto: REUTERS

Aunque en un comienzo Alves había dicho que no conocía a la mujer y que la relación que tuvo fue de manera consentida, las imágenes no revelan ninguna de esas escenas. EL rotativo ibérico señaló que “ni con la que envió a la televisión para decir que la joven mentía y que se había encontrado con ella casualmente en el baño de los hechos, ni la que mantuvo en el Juzgado de Instrucción y que tampoco responde a la secuencia de hechos captada por las cámaras”.

No obstante, los videos no se han publicado para mantener precaución en este caso del jugador brasileño que pasó del cielo al infierno.

Trasladado a otra prisión por “riesgo”

La Vanguardia, medio que reveló este fin de semana el contenido de la declaración de la víctima, informa que las autoridades españolas han tomado esta inesperada decisión en procura de garantizar la privacidad y el bienestar del preso. Alves tendrá ahora una celda individual que incluso está equipada con ducha privada, lo que implica que tendrá muy poco contacto con el resto de internos.

Además de brindarle la seguridad necesaria, la intención de este traslado se centra en evitar que se filtren imágenes o información confidencial sobre el proceso que está en pleno juicio por los hechos sucedidos en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton, uno de los lugares más exclusivos en la capital catalana, al que suelen asistir futbolistas y personalidades famosas.