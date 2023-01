Víctima de presunto abuso sexual de Dani Alves no quiere que la indemnicen, sino que él pague con cárcel

La mujer a la que el futbolista brasileño Dani Alves al parecer abusó sexualmente el pasado 30 de diciembre no querría indemnización por los daños sufridos, pese a que está en su derecho de exigir. Así lo documentó el medio de comunicación español El País, con base en la información suministrada por algunas fuentes que llevan el caso.

Lo que quiere la presunta víctima del jugador brasileño con más títulos en la historia del balompié es que pague su condena en la cárcel, donde permanece desde el viernes 20 de enero, luego de que la justicia española ordenara medida de aseguramiento provisional sin fianza.

Lo que aseguraron fuentes judiciales al diario español es que, en contraste con la firme declaración de la presunta víctima de Alves, una mujer de 23 años de edad, el jugador brindó tres versiones distintas de lo que ocurrió en la madrugada del presunto abuso en la discoteca Sutton.

Dani Alves fue detenido el viernes 20 de enero por la Policía de Barcelona. - Foto: AFP

La mujer aseguró haber sido violada por el jugador en los baños de la zona VIP de la discoteca, instantes después de que se rehusara, junto con una prima y una amiga, a aceptar un trago que él les había ofrecido con el camarero.

En un mensaje en video transmitido a la televisión Antena 3 el 5 de enero, Alves negó los hechos. “No la conozco, nunca la vi”, dijo acerca de la denunciante. “Me gustaría desmentir todo”, añadió, confirmando que estuvo en la discoteca “disfrutando”, pero “sin invadir el espacio de los demás”.

Pumas le cerró las puertas a Alves y Carlos Antonio Vélez lo festejó

Carlos Antonio Vélez aplaudió que Pumas de México rescindiera el contrato del futbolista brasileño Dani Alves, luego de que la justicia española ordenara prisión preventiva sin fianza por el abuso sexual por el que se le señala.

El comentarista deportivo afirmó que la determinación del club mexicano es digna de admirar, dado que no todos los clubes tienen determinación para decirles adiós a estrellas del balompié tras procesos judiciales como este. Incluso trajo a colación el caso del futbolista colombiano Sebastián Villa, que continúa en Boca Juniors pese a las denuncias de presunto abuso sexual en Argentina, además de los señalamientos de violencia hacia su expareja, Daniela Cortés, en 2020.

El colombiano es acusado en Argentina de abuso e intento de homicidio. - Foto: Getty Images

“A Alves lo sacan y a Villa le renuevan el contrato… definitivamente la catadura moral en el fútbol y la vida no es igual para todos y en todos los casos”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta en Twitter, este 21 de enero.

Sebastián Villa, a quien le renovaron contrato en el Xeneize en 2021, no solo ha dado de qué hablar en Argentina por los casos de supuesto abuso y violencia contra la mujer de los que se le sindica, sino también por la inasistencia a algunos entrenamientos con el equipo en 2022, como muestra de su inconformismo hacia la dirigencia del club, pues en ese entonces no lo vendió al fútbol europeo, como él quería: las ofertas no llegaron a satisfacer sus expectativas.

“A Pumas, el mayor elogio, es ejemplo de dignidad, justicia y respeto de los valores que aún existen”, agregó Carlos Antonio Vélez.

Así es la cárcel donde estará el brasileño

La penitenciaría de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, ubicada en la ciudad de Barcelona, se fundó en año de 1991. El recinto ocupa un total de 61.562 m² en la localidad de Sant Esteve Sesrovires.

El centro cuenta con más de 600 celdas residenciales, además de 172 celdas singulares. Añadido a esto, la prisión tiene biblioteca y sala de actos.

Cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires - Foto: Tomada de Generalitat de Cataluña

El centro de Brians tiene un diseño modular donde los diferentes edificios permiten flexibilidad y “unas óptimas condiciones de vida y de trabajo tanto de los internos como de los trabajadores”, se indicó.